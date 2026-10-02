"Tut weh": Wilson und Dana Feist geben ihre Trennung bekannt

Dieses Liebes-Aus kommt vollkommen unerwartet: Dana Feist (29) und Wilson Coenen sind kein Paar mehr. Die beiden Realitystars haben ihre Trennung auf Instagram bekannt gegeben. Seit Februar 2025 waren die beiden offiziell ein Paar – davor hatte es bereits monatelang Spekulationen rund um ihre Beziehung gegeben. Nun reichten ihre Gefühle offenbar nicht mehr aus, um die Partnerschaft weiterzuführen. In einem gemeinsamen Statement erklären Dana und Wilson: "Manchmal reicht Liebe allein leider nicht aus. Wir haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen, weil wir gemerkt haben, dass wir uns als Paar nicht mehr das geben können, was wir beide brauchen." Leicht gefallen sei ihnen dieser Schritt keineswegs. Schließlich seien weiterhin starke Gefühle vorhanden. "Diese Entscheidung tut weh, gerade weil so viel Liebe da ist", betonen die zwei ebenfalls in ihrem Instagram-Beitrag. Weitere Einzelheiten zu den Gründen für das Liebes-Aus nennen Dana und Wilson darin nicht.

In ihrem Posting betonen die beiden außerdem, dass auch ein Abschied Ausdruck von Zuneigung sein könne. "Aber manchmal bedeutet Liebe auch, loszulassen und dem anderen nur das Beste für seinen weiteren Weg zu wünschen. Danke für unsere Zeit, unsere Erinnerungen und alles, was wir miteinander teilen durften", heißt es in ihrem Instagram-Statement. Unter dem Beitrag sammeln sich schnell ungläubige und aufbauende Kommentare. Besonders irritiert zeigt sich Calvin Steiner. "Was laberst du?", fragt der Realitystar kurz und knapp. Pia Tillmann (40) reagiert hingegen mitfühlend: "Oh, wie schade, ganz viel Liebe an dich." Auch ein Fan kann die Nachricht zunächst kaum glauben und schreibt: "Hä, nein, auf keinen Fall! Das kann nur Spaß sein." Ein weiterer User gab an, er habe die beiden gerne zusammen gesehen, und wünschte ihnen für ihre jeweiligen Wege alles Gute.

Noch vor Kurzem klangen die Pläne des Paares ganz anders. Dana und Wilson hatten gemeinsame Zukunftsvorstellungen und sprachen sogar darüber, eines Tages Deutschland zu verlassen. Dana erklärte ihren damaligen Wunsch unter anderem mit dem Wetter und der Stimmung der Menschen in ihrer Umgebung. Zudem störte sie sich an den aus ihrer Sicht hohen Steuern. Welches Land für sie und Wilson als neue Heimat infrage gekommen wäre, ging aus den damaligen Überlegungen nicht hervor. Auf Social Media teilten sie immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Paar und wirkten dabei ausgesprochen harmonisch und verliebt. Hinweise darauf, dass es zwischen ihnen kriseln könnte, gab es dort nicht. Umso größer ist nun die Überraschung über das plötzliche Liebes-Aus – auch wenn beide in ihrem Abschiedsstatement deutlich machen, dass ihre gemeinsame Zeit für sie weiterhin eine wichtige Bedeutung hat.

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Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson Coenen im Juli 2025

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Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson Coenen im November 2025

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Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson, Reality-TV-Bekanntheiten