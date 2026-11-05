Seitenhieb von Ex Dana Feist? Wilson Coenen reagiert im Netz

Zwischen Dana Feist (29) und Wilson Coenen fliegen offenbar so richtig die Fetzen! Erst vor wenigen Wochen hatten die zwei Realitystars ihre Trennung öffentlich bekannt gegeben. Nun scheinen sie sich gegenseitig Spitzen über Social Media zu verpassen. Auf Instagram teilte Dana jetzt ein Video, in dem sie fleißig Schränke für ihre Wohnung aufbaut und einräumt. Dabei steigt sie mal auf einen Klappstuhl, mal auf eine Trittleiter, während im Hintergrund Beyoncés (45) Song "Diva" läuft. Für Aufsehen sorgt besonders die Texteinblendung: "Während andere auf dem Kiez feiern gehen, baue ich mir mein eigenes schönes Zuhause auf." Damit erweckt die Influencerin den Eindruck, ihr Ex würde nach dem Liebes-Aus lieber Party machen. In der Bildunterschrift legte sie auf Englisch nach: "Ich habe gesagt, was ich gesagt habe." Wilson ließ das allerdings nicht lange auf sich sitzen. Als ihn ein Follower in einer Fragerunde in seiner Instagram-Story auf Danas Beitrag ansprach, wies er ihre Darstellung entschieden zurück.

Der Realitystar stellte direkt klar, dass er lediglich einen kurzen Clip auf Snapchat hochgeladen habe. Weder auf TikTok noch auf Instagram habe er den Inhalt geteilt. "Am Ende des Tages habe ich auf Snapchat gepostet, nicht mal TikTok, nicht Instagram und 'ne Story dauert 15 Sekunden. Wie ich mich dabei fühle, sieht man nicht", so Wilson in seiner Story. Es sei zudem nicht das erste Mal, dass Dana solche Anspielungen in seine Richtung mache. Vor allem störe es ihn, dass seine Ex-Freundin ihren Unmut in aller Öffentlichkeit austrage. Sein Vorschlag in dieser Situation: Wenn Dana etwas mit ihm zu klären habe, könne sie sich direkt bei ihm melden – seine Telefonnummer habe sie schließlich. Eigentlich sei er niemand, der private Angelegenheiten ausführlich im Netz teile, meinte er weiter. Dieses Mal wolle er sich aber ebenfalls noch weiter zu dem Thema äußern.

Ihre Liebe hatten Dana und Wilson im Februar 2025 öffentlich gemacht. Rund eineinhalb Jahre später folgte dann die traurige Nachricht, mit der viele ihrer Fans nicht gerechnet hatten: Anfang Oktober 2026 verkündeten die Realitystars, dass sie getrennt sind. Der verbale Schlagabtausch im Netz findet damit nur wenige Wochen nach dem Liebes-Aus statt. Die beiden gehen dabei völlig verschieden mit der Situation um. Dana thematisiert ihre neue Lebensphase in einem Instagram-Beitrag und zeigt ihren Followern, wie sie sich ihr eigenes Zuhause einrichtet. Wilson hingegen will solche Dinge bevorzugt nicht vor Publikum klären und verweist auf eine direkte, private Kontaktaufnahme. Ob und wann sich Dana zu den Aussagen ihres Ex-Partners äußern wird, ist bis jetzt nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson Coenen im November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Wilson Coenen und Dana Feist

Anzeige Anzeige