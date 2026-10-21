Sprachnachricht von Natascha: Yeliz ist auf "hundertachtzig"

Zwischen Yeliz Koc (32) und ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34) fliegen wegen seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (62) ordentlich die Fetzen. In Folge fünf der Doku Yeliz & Jimi - We Are Family?! sorgt neben Nataschas Kritik an Yeliz in einem RTL-Interview vor allem eine Sprachnachricht für Ärger. Was darin genau zu hören ist, erfahren die Zuschauer nicht. Dass die Nachricht bei der Reality-TV-Bekanntheit mächtig eingeschlagen hat, macht sie trotzdem unmissverständlich klar: "Ja, frech ist diese Sprachnachricht. Diese Sprachnotiz, die hat mich richtig auf hundertachtzig gebracht." Jimi beteuert daraufhin, von der Nachricht überhaupt nichts mitbekommen zu haben, und rät Yeliz, die Sache direkt mit seiner Mutter auszudiskutieren. Davon will sie jedoch nichts wissen: "Ich habe keinen Bock, mit deiner Mutter zu reden. Es ist jedes Mal die gleiche Scheiße."

Hinter dem Streit steckt der wiederkehrende Vorwurf, Yeliz stelle Jimi in den sozialen Medien als wenig engagierten Vater ihrer gemeinsamen Tochter Snow dar. Yeliz erklärt ihre wütenden Storys damit, dass ihr aus Jimis Familie vorgehalten werde, selbst keine Rund-um-die-Uhr-Mutter zu sein. Natascha findet dazu in der Doku deutliche Worte: "Man muss sich auch nicht als alleinerziehende Mutter darstellen, wenn die eigene Mutter zu 97 % zu Hause ist und eigentlich alles macht. Ich finde, es ist auch ein Schlag für alle Mütter, die alleinerziehend sind und richtig hart arbeiten, die zwei, drei Jobs haben, um ihre Kinder durchzubringen." Yeliz kontert, die Hilfe ihrer Mutter sei keine Selbstverständlichkeit, und richtet klare Worte an Jimi: "Meine Mutter macht den Job, den du eigentlich hättest machen müssen." Jimi erwidert daraufhin: "Mein Job ist es, für Snow da zu sein. Mein Job ist es nicht, den Geschirrspüler jeden Tag auszuräumen, zum Wertstoffhof zu fahren oder ein Haus zu streichen – das ist nicht meine Aufgabe."

Dass Natascha im Zwist nicht gerade neutral bleibt, hatte sich schon früher in der Doku abgezeichnet. Dort stellte sie sich klar hinter ihren Sohn, verteidigte ihn als Vater und warf Yeliz gleichzeitig vor, im Alltag wenig zu leisten. Im Zentrum des Konflikts steht damit weiterhin die Betreuung der gemeinsamen Tochter Snow. Yeliz fordert von ihrem Ex-Partner mehr Einsatz und verweist darauf, dass ihre eigene Mutter Aufgaben übernehme, die ihrer Meinung nach eigentlich Jimi erledigen müsste. Auch das Verhältnis zwischen Yeliz und Natascha ist dadurch stark belastet. Die nicht näher erklärte Sprachnachricht bringt den bereits länger schwelenden Familienkonflikt nun erneut zum Vorschein.

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc, März 2022

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Sky Deutschland / Marie Pietruschka Jimi Blue Ochsenknecht and Yeliz Koc beim Screeening in Unterföhring, September 2026