Yeliz Koc stellt klar: Jimi ist "kein guter Vater" für Snow

Yeliz Koc (32) findet deutliche Worte, wenn es um den Vater ihrer Tochter geht. Im Interview mit dem Magazin OK! erhebt der Realitystar schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34) und übt offen Kritik an seiner Rolle als Papa der gemeinsamen Tochter Snow (5). Als sie gefragt wird, worin sie und ihr Ex sich als Eltern am meisten unterscheiden, findet sie eine klare Antwort: "Jimi ist kein guter Vater, er hat keine Empathie." Aus ihrer Sicht kümmere sich der Schauspieler viel zu selten um ihre gemeinsame Tochter. "Bei ihm ist, aus dem Auge aus dem Sinn. Ich hingegen würde alles für mein Kind machen! Und das mache ich 24/7", stellt sie gegenüber dem Portal klar. Eine Zeit lang habe das gemeinsame Familienmodell durchaus funktioniert – bis sich die Situation erneut änderte. "Es hat super funktioniert, bis er seine neue Freundin hatte. Danach war alles wie damals", erklärt Yeliz.

Für ihre Tochter wünscht sich die gebürtige Hannoveranerin weiterhin einen Vater, auf den sie sich verlassen kann. Doch inzwischen zweifelt sie daran, dass Jimi dieser Verantwortung langfristig gerecht werden kann. "Bei mir würde alles gleichbleiben, ich wünsche mir nach wie vor einen beständigen Vater für Snow, aber Jimi schafft es einfach nicht", führt sie im Gespräch mit OK! aus. Zudem wirft sie ihm vor, seine Partnerin über die Bedürfnisse seines Kindes zu stellen: "Wenn seine Freundin nicht will, dass er hier ist, dann ist er es auch nicht. Ihm ist ihr Wohl wichtiger als das seiner Tochter. Er bevorzugt die Gefühle seiner Freundin mehr als die von Snow." Ihre Hoffnung auf einen funktionierenden Familienalltag habe sie inzwischen begraben. "Das ist vorbei, ich hatte und habe immer wieder Hoffnung, dass es gut wird, aber das wird es nicht mehr", so die Influencerin. Trotz ihrer Zweifel möchte sie den Kontakt zwischen Vater und Tochter nicht verhindern: "Ich verbiete ihm nicht, Snow zu sehen, ich bin freundlich und freue mich, dass Snow etwas von ihm hat, aber leider passiert das zu selten."

Yeliz und Jimi bekamen im Oktober 2021 ihre gemeinsame Tochter Snow. Auch nach ihrer Trennung bemühten sich die beiden zunächst darum, als Patchworkfamilie zusammenzuwachsen. Dass ihr Verhältnis nach wie vor angespannt ist, wurde zuletzt bei ihrem gemeinsamen TV-Projekt deutlich: Für die Doku-Soap "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" standen die Ex-Partner zusammen vor der Kamera, wegen eines Streits mussten die Dreharbeiten zwischenzeitlich sogar unterbrochen werden. Das Format begleitet die beiden bei dem Versuch, den Alltag als Eltern gemeinsam zu meistern. Zu sehen ist die Reality-Doku auf Sky One.

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring