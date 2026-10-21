Viel Hass: Iris Katzenbergers Partner steht zu seiner Liebe

Iris Katzenberger (59) und ihr Partner Kevin stehen zu ihrer Beziehung – trotz Kritik und des großen Altersunterschieds. Erst vor Kurzem zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit, nun legt Kevin auf Instagram nach. Dort widmete der 31-Jährige der 59-Jährigen eine ausführliche Liebeserklärung und machte deutlich, dass er weder auf Applaus noch auf die Zustimmung anderer angewiesen ist. "Ich stehe zu ihr. Nicht laut, nicht für Applaus, sondern aus Überzeugung", schrieb er in seinem Beitrag. Für Kevin scheint Iris genau die Frau zu sein, auf die er lange gewartet hat: "Sie ist der Grund, auf den ich mein Leben lang gehofft habe." Mit diesen persönlichen Worten macht er seine Gefühle öffentlich und stellt sich demonstrativ an die Seite seiner Partnerin.

In seinem Posting betont Kevin außerdem, wie wichtig ihm Vertrauen und Aufrichtigkeit sind. "Ein ehrliches Schweigen hat mehr Charakter als tausend Versprechen", schrieb er. Auch die unterschiedlichen Lebenswelten des Paares spricht er offen an: "Sie kennt das Blitzlicht. Ich kenne den Asphalt. Und dazwischen steht kein Mann, der perfekt sein will, sondern einer, der gelernt hat, trotz seiner Fehler geradezustehen." An mögliche Kritiker richtet er eine klare Botschaft: "Wer kommen will, kommt. Wer gehen will, geht. Wer bleiben will, darf bleiben." Iris ließ die Liebeserklärung nicht unkommentiert und antwortete unter dem Beitrag auf Spanisch: "Ich liebe dich mehr als mein Leben." In ihrer Instagram-Story erklärte sie zudem, dass die beiden ihre Beziehung eigentlich noch geheim halten wollten. Nachdem ihr Ex-Partner sie jedoch verraten habe, könnten sie sich nun auch öffentlich als Paar zeigen. Mit heftigen Hassreaktionen hätten beide gerechnet. Trotz der negativen Kommentare wollen sie jedoch an ihrer Beziehung festhalten.

Ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Paar hatten Iris und Kevin erst vor wenigen Tagen bei der "Golden Velvet Party" von David und Basti Franke in Frankfurt. Die dreifache Mutter und der Hamburger verbrachten dort viel Zeit turtelnd im abgetrennten VIP-Bereich, mischten sich zwischendurch aber auch unter die anderen Gäste. Dabei war von Zurückhaltung keine Spur: Wie Bild berichtete, suchte Iris immer wieder liebevoll die körperliche Nähe zu ihrem Partner. Bei dem Event bestätigte sie ihre Beziehung auch offiziell und machte deutlich, wie glücklich sie an Kevins Seite ist: "Ja, es stimmt. Ich bin sehr glücklich." Seitdem sorgt das Paar, zwischen dem rund 28 Jahre Altersunterschied liegen, im Netz für reichlich Gesprächsstoff.

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger mit ihrem neuen Partner Kevin (links)

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Imago Iris Katzenberger bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Sebastian Franke, David Franke, Daniela Katzenberger, Iris Katzenberger und Lucas Cordalis bei der Franke Party in Mörfelden-Walldorf