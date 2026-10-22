Axel Schulz drohte Christian: Das ging ihm durch den Kopf

In Promi Big Brother sorgte Axel Schulz (57) für einen Moment, der vielen Zuschauern im Gedächtnis geblieben ist: Der Boxer drohte seinem Mitbewohner Christian Lell (42) mit Prügeln. Im Interview mit Promiflash erklärt er, was ihm durch den Kopf ging. Auslöser war die Situation rund um Streamerin Nina Bridney (23). "Da war die junge Nina, gerade einmal 23 Jahre alt. Ich hatte das Gefühl, dass er sie berechnend für seine eigenen Zwecke ausgenutzt hat, um selbst gut dazustehen", meint Axel rückblickend und ergänzt: "Ich wollte Nina beschützen, weil sie mir einfach leid tat. Sie hat drei Tage lang nur geweint." Über das Verhalten seines PBB-Mitbewohners sagt er knapp: "Er hatte da seine Masche."

An seiner gepfefferten Ansage an den E-Fußballprofi hält Axel bis heute fest. "Nein, meine Aussagen würde ich auch nicht zurücknehmen", stellt er gegenüber Promiflash klar. Lediglich die Art, wie er seinen Ärger damals formulierte, sieht er inzwischen anders. Für seine aggressive Wortwahl hat sich der Sportler mittlerweile entschuldigt. Rückblickend wäre ihm eine andere Reaktion lieber gewesen, wie Axel selbst einräumt: "Vielleicht hätte ich lieber sagen sollen, dass wir wegrennen sollten, statt ihm mit Prügeln zu kommen." Die Drohung an sich betrachtet er als unangemessen. Von seinem Eindruck, wie Christian im Format mit Nina umgegangen ist, rückt er dagegen nicht ab: "Da kam bei mir der Vaterinstinkt durch. Ich wollte sie beschützen und aus der Schusslinie nehmen."

Hintergrund des Streits war das Drama zwischen Christian und Nina. Die Mitbewohner rätselten, ob die Gefühle des Ex-Fußballprofis für die Streamerin echt waren oder ob beide eine Fake-Liebesgeschichte für die Show geplant hatten. Christian beteuerte seine Unschuld und bezeichnete die Content Creatorin als Drahtzieherin. Nina widersprach ihm jedoch deutlich: "Du Lügner, das stimmt nicht! Du hast das gesagt!" Axel war schließlich eingeschritten, nachdem Nina nach einem Gespräch mit Christian am Zaun in Tränen ausgebrochen war. Die Situation eskalierte, als Axel Christian mit Prügeln drohte. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es aber nicht. Sat.1 erklärte damals: "Die Situation hat sich zwischen den beiden schnell von selbst geklärt, der Streit wurde beigelegt."

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Joyn Axel Schulz bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Axel Schulz mit Christian-Lell-Foto, Maurice Dziwak im Hintergrund

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Joyn Nina Bridney und Christian Lell in "Promi Big Brother"