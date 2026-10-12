Bei Promi-BB: Axel Schulz droht Christian Lell mit Prügel

In der Nacht auf Montag wäre es bei Promi Big Brother beinahe zum Eklat gekommen. Im Joyn-Livestream flogen zwischen Boxikone Axel Schulz (57) und dem ehemaligen Fußballprofi Christian Lell (42) heftig die Fetzen. Grund für die Eskalation war das Beziehungsdrama um Streamerin Nina Bridney (23). Axel konfrontierte seinen Mitbewohner mit schweren Vorwürfen und beschuldigte ihn, Nina am Zaun des Areals bis zu einem Zusammenbruch gedrängt zu haben. Dann folgte vor versammelter Mannschaft eine unmissverständliche Ansage: "Mach mir hier nicht auf doof, sonst hau ich dir paar in die Fresse!" Christian zeigte sich zunächst überrascht, ließ sich von der Drohung aber nicht beeindrucken und konterte: "Dann probier das mal aus." Der frühere Profiboxer legte daraufhin nach: "Willst du mich verarschen?" Während Christian ruhig auf der Couch saß, stellte sich Axel bedrohlich vor ihm auf. Kurz darauf schaltete die Regie die Kamera um und zeigte Bilder aus dem Garten – dadurch blieb den Zuschauern verborgen, wie die Konfrontation weiterging.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nach Angaben des Senders allerdings nicht. "Die Situation hat sich zwischen den beiden schnell von selbst geklärt, der Streit wurde beigelegt", erklärte eine SAT.1-Sprecherin gegenüber TAG24. Außerdem kündigte der Sender an: "In der Live-Show heute Abend wird die Situation in Gänze gezeigt." Auslöser des Zoffs war eine Diskussion im Haus. Die Promis rätselten, ob Christians Gefühle für Nina echt sind – oder ob die beiden die Liebesgeschichte für die Show nur zum Schein abgesprochen haben. Der Ex-Kicker stritt ein solches Abkommen sofort ab. Als Axel dann nachbohrte, warum Nina nach dem Gespräch am Zaun in Tränen ausgebrochen sei, brachte Christians Reaktion das Fass endgültig zum Überlaufen.

Kennengelernt hatten sich Christian und Nina nach seiner Schilderung schon vor dem Einzug bei einem "Promi Big Brother"-Event in Düsseldorf. Anschließend aßen sie gemeinsam im Hotel und unterhielten sich rund zwei Stunden lang. "Das war das erste Mal nach langer Zeit, dass da jemand war, dass ich dachte: Ich interessiere mich für den Menschen", beschrieb der ehemalige Bayern-Profi die erste Begegnung. Mitbewohnerin Gia Georgina stellte die Situation jedoch völlig anders dar: Ihr zufolge habe Christian bei der Veranstaltung selbst vorgeschlagen, eine Liebesgeschichte vorzutäuschen. Der Ex-Kicker hielt dagegen und behauptete stur, die Idee sei eigentlich von Nina ausgegangen. Die Streamerin reagierte darauf aufgebracht: "Du Lügner, das stimmt nicht! Du hast das gesagt! Du wolltest auf die Bühne gehen und direkt Show machen, damit du Presseartikel hast! Warum lügst du, Chris? Warum stellst du mich so dar?" Spekulationen über eine gemeinsame Zukunft oder gar Kinder nannte Christian "totalen Schwachsinn".

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Joyn Axel Schulz bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Nina Bridney und Christian Lell bei "Promi Big Brother"