Extrem braun: Solarium-Legende Tanning Mom fast verhaftet

Ihre exzessive Liebe zum Solarium machte sie einst weltberühmt – und jetzt wäre Patricia Krentcil (58) ausgerechnet ihre extreme Bräune beinahe zum Verhängnis geworden. Die Amerikanerin, die 2012 als Tanning Mom für reichlich Schlagzeilen sorgte, hat nach eigenen Angaben eine ziemlich kuriose Begegnung mit der US-Einwanderungsbehörde erlebt. Wie sie in ihrem Podcast "Light.Tan.Up" erzählte, habe sie gerade mit einer Freundin ein Restaurant verlassen, als sie plötzlich von Beamten angehalten worden sei. Die wollten wissen, ob sie überhaupt amerikanische Staatsbürgerin sei. Offenbar habe ihr recht ungewöhnlicher Teint für etwas Irritation gesorgt. Obwohl Patricia den Männern versichert habe, aus den USA zu stammen, sei die Sache damit noch lange nicht erledigt gewesen. Ihren Angaben zufolge habe sie sogar kurz davor gestanden, in Handschellen abgeführt zu werden. Dass ihr ihre Bräune einmal solche Schwierigkeiten bereiten könnte, hätte sie sich wohl auch nicht träumen lassen.

Dabei dürfte Patricia eigentlich daran gewöhnt sein, dass ihre Hautfarbe für Gesprächsstoff sorgt. 2012 wurde die leidenschaftliche Solariumgängerin praktisch über Nacht zur Netzberühmtheit. Vier- bis fünfmal pro Woche soll sie damals auf der Sonnenbank gelegen haben. Ihre extrem dunkle, fast ledrig wirkende Haut brachte ihr schnell den Spitznamen "Tanning Mom" ein. Patricia selbst konnte die ganze Aufregung damals nicht so recht nachvollziehen. "Ich bin geboren, um braun zu sein", erklärte sie selbstbewusst gegenüber In Touch. Für noch größere Schlagzeilen sorgte allerdings der Vorwurf, sie habe auch ihre damals fünfjährige Tochter mit ins Solarium genommen. Nachdem bei dem Mädchen ein leichter Sonnenbrand festgestellt worden war, wurde Patricia sogar wegen Kindesgefährdung festgenommen und angeklagt. Sie bestritt die Vorwürfe vehement. 2013 entschied eine Grand Jury schließlich, keine formelle Anklage zu erheben. Zwischenzeitlich gönnte Patricia ihrer Haut sogar einen ganzen Monat ohne Sonnenbank. Auf einen gebräunten Teint wollte sie deshalb aber noch lange nicht verzichten. "Ich habe Selbstbräuner benutzt", verriet sie damals. Ganz ohne Farbe ging es offenbar einfach nicht.

Rund 14 Jahre später sorgt Patricias außergewöhnliche Bräune also noch immer für Aufsehen. Die Begegnung mit den Beamten sei für sie allerdings alles andere als lustig gewesen. Sie habe große Angst gehabt, tatsächlich mitgenommen zu werden, und nicht gewusst, wo sie am Ende landen würde. Letztlich ging die Sache nach ihrer Darstellung aber glimpflich aus: Patricia durfte weitergehen, ohne festgenommen zu werden. Ob sich der Vorfall tatsächlich so abgespielt hat, ist bislang nicht unabhängig bestätigt. Jahrelang arbeitete Patricia daran, möglichst braun zu werden. Dass sie sich eines Tages deshalb womöglich für ihre amerikanische Staatsbürgerschaft rechtfertigen müsste, stand vermutlich nicht auf ihrem Beauty-Plan.

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Imago Patricia Krentcil bei der Pressekonferenz zum World Xtreme Entertainment Celebrity Boxing Match in Woodlyn

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Instagram / realtanmom Patricia Krentcil, besser bekannt als Tanning Mom oder auch Tan Mom

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Instagram / realtanmom Patricia Krentcil alias Tanning Mom, die in 2012 mit ihrer regelrechten Solarium-Besessenheit bekannt wurde