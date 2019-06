Große Sorge um Patricia Krentcil! Die Musikerin, die sich als Tanning Mom durch ihre exzessive Sucht nach künstlicher Bräune einen Namen gemacht hat, sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen: Zahlreiche Alkohol-Abstürze, peinliche Auftritte im TV und Entzugs-Miseren bestimmten ihr Leben. Nachdem es im vergangenen Jahr ruhig um Patricia geworden ist, schockiert nun diese Nachricht um die Amerikanerin: Sie schwebt in Lebensgefahr!

Am Wochenende wurde Patricia aufgrund einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert – es hatte sich Flüssigkeit in ihrer Lunge angesammelt, die dringend entfernt werden musste. Da das Organ durch ihren jahrelangen Zigarettenkonsum aber sehr geschwächt war, konnten die Ärzte den Eingriff nicht vollziehen – sie erlitt schließlich einen Herzstillstand und musste ins künstliche Koma versetzt werden. "Derzeit ist sie immer noch auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen und befindet sich in einem medizinisch induzierten Schlaf, bis ihr Herz stark genug ist, um selbstständig zu arbeiten", berichtete ihr Musik-Partner Adam Barta (39) gegenüber Us Weekly.

Laut Adam soll sich die Vierfach-Mama aber bald wieder erholen: Patricia soll diese Woche noch wiederbelebt werden und von den Maschinen entfernt werden. Dennoch bittet der Musiker alle Fans weiterhin für Tan Moms Genesung zu beten.

Splash News Patricia Krentcil alias Tanning Mom

