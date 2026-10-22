Fans aufgepasst: "Bridgerton" Staffel fünf ist abgedreht

Für die Fans der Erfolgsserie Bridgerton gibt es Neuigkeiten aus der Produktion: Die Dreharbeiten zur fünften Staffel sind nach rund sieben Monaten abgeschlossen. Die Dreharbeiten im Vereinigten Königreich begannen am 24. März 2026 und sollen am 19. Oktober abgeschlossen worden sein. Bestätigt wurde dies von Luke Thompson (38), der in der Serie die Rolle des Benedict Bridgerton spielt und auch in der kommenden Staffel wiederzusehen sein wird. In der britischen Sendung "This Morning" sprach der Schauspieler offen über den Stand der Dinge: "Wir haben die Staffel gerade abgeschlossen, und es ist gut gelaufen." Zu Gast war er dort gemeinsam mit Keira Knightley (41), um das Theaterstück "The Lives of Others" vorzustellen. Netflix selbst hat das Ende der Dreharbeiten bislang nicht offiziell verkündet. Zuvor hatten allerdings schon mehrere Beteiligte aus Cast und Crew ihren persönlichen Drehschluss in den sozialen Medien angedeutet oder bestätigt.

In der fünften Staffel dreht sich alles um die Liebesgeschichte von Francesca Bridgerton und Michaela Stirling, dargestellt von Hannah Dodd und Masali Baduza. Luke Thompson machte in der Sendung jedoch deutlich, dass Benedict trotz des neuen Schwerpunkts weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird und keineswegs in den Hintergrund rückt: "Es wird um Francesca und Michaela gehen, aber natürlich ist Benedict immer noch dabei." Einen weiteren Hinweis auf das nahende Produktionsende hatte bereits Kamerafrau Alicia Robbins gegeben. Nachdem sie einen zentralen Drehort im London Borough of Richmond upon Thames verlassen hatte, schrieb sie auf Instagram: "Auf Wiedersehen, Richmond. Wieder einmal warst du magisch." Die Kulissen in Richmond kamen bei "Bridgerton" schon mehrfach zum Einsatz. Sie dienten unter anderem als Schauplatz für das Bridgerton-Anwesen, Penwood House, My Cottage und den Maskenball in der vierten Staffel.

Während die Dreharbeiten zur fünften Staffel bereits abgeschlossen sind, laufen die Vorbereitungen für die Fortsetzung schon auf Hochtouren. Die Drehbücher für Staffel sechs sind bereits in Arbeit. Wann die Produktion der neuen Folgen beginnt, hat der Streamingdienst bislang allerdings noch nicht offiziell bekannt gegeben. Inhaltlich soll dann Eloise Bridgerton in den Mittelpunkt rücken, die von Claudia Jessie (36) gespielt wird. Es ist ausgerechnet jene Schwester, die mit Bällen und dem britischen Heiratsmarkt bisher besonders wenig anfangen konnte. Geplant ist ihre Romanze mit dem verwitweten Sir Philip Crane – eine Geschichte, die Julia Quinn in ihrem Roman "In Liebe, Ihre Eloise" erzählt. Darüber hinaus wartet auf die Zuschauer noch ein weiteres Projekt aus dem "Bridgerton"-Universum. Netflix hat ein Prequel angekündigt, das sich der jungen Violet und ihrer frühen Liebesgeschichte mit Edmund widmen soll.

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Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris

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Getty Images Luke Thompson bei der "Bridgerton: Season Of Love" Q&A und Immersive Dinner im Raffles London at The OWO, Februar 2025

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Getty Images Claudia Jessie, Januar 2026