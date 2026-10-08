Neben "Bridgerton"-5-Dreh: Staffel 6 wird bereits geplant

Während die Bridgerton-Darsteller derzeit noch in Großbritannien vor der Kamera stehen, um Staffel fünf abzudrehen, wird hinter den Kulissen längst weitergeplant. Wie das Portal What's on Netflix berichtet, hat das Autorenteam bereits mit den Vorbereitungen für die sechste Staffel begonnen und sammelt erste Ideen für die Drehbücher. Es sind also noch nicht die Dreharbeiten, sondern die Schreibarbeiten, die angelaufen sind – einen offiziellen Drehstart hat Netflix bislang noch nicht angekündigt. Im Zentrum der geplanten Staffel soll ausgerechnet jene "Bridgerton"-Schwester stehen, die mit Bällen und dem britischen Heiratsmarkt am wenigsten anfangen kann: Eloise, gespielt von Claudia Jessie (36). Damit rückt auch ihre Romanze mit dem verwitweten Sir Philip Crane näher, die Julia Quinn in ihrem Roman "In Liebe, Ihre Eloise" erzählt.

Öffentlich wurden die frühen Arbeiten durch ein inzwischen gelöschtes Video von der Drehbuchassistentin Fiona Kida in den sozialen Medien – eine Kopie des Clips kursiert laut What's on Netflix weiterhin auf X, ehemals Twitter. "Wir haben mit Eloises neuer Staffel begonnen und lesen die Bücher erneut, um uns vorzubereiten und zu sehen, wo wir die Figuren zurückgelassen haben", erzählte sie darin. "Ich habe heute die ersten Notizen gemacht, was in dieser Phase viel Spaß macht, denn alle pitchen große Ideen. Die andere Assistenz hat von da an übernommen und ich habe auch ein paar Sachen gepitcht, von denen ich denke, dass sie cool zu sehen wären." Für die Entwicklung durchforstet sie die Romanvorlage nach ihren Lieblingsmomenten und -zitaten, vor allem auch nach besonderen Schlüsselszenen. Wie eng sich die Serie am Buch orientiert, ist allerdings noch unbekannt. Gemeinsam Mit mehreren Autoren und Autorinnen entwickelt Showrunnerin Jess Brownell die Folgen. Fiona gehört seit 2022 zum Team.

Zuletzt drehte sich in der vierten Staffel alles um Benedict Bridgerton, verkörpert von Luke Thompson (38), und seine Sophie Baek, gespielt von Yerin Ha (31). Anschließend sollen sowohl Francesca (Staffel 5) als auch Eloise (Staffel 6) jeweils ihre eigene Staffel bekommen. Wann die Zuschauer Eloises Geschichte tatsächlich sehen, ist allerdings noch unklar: Ein Starttermin für Eloises Geschichte ist bislang nicht offiziell bestätigt. Laut What's on Netflix wird Staffel fünf im Sommer 2027 erwartet, die sechste Runde könnte entsprechend Ende 2028 oder Anfang 2029 folgen. Wer die Wartezeit mit anderen opulenten Kostümdramen überbrücken möchte, wird bei Prime Video fündig: Die sechsteilige BBC-Adaption "War & Peace" bietet ebenfalls Ballsäle, Adelsfamilien und große Gefühle.

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Netflix Eloise und Francesca Bridgerton in Staffel 3 von "Bridgerton"

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Netflix Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) und Michaela Stirling (Masali Baduza) in "Bridgerton" Staffel 4

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Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris

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