Fast kahl und alter Name: Michelle wagt radikalen Neuanfang

Mit diesem Anblick dürfte wohl niemand gerechnet haben: Michelle (54) hat sich von ihren langen, hellblonden Haaren getrennt – und zwar komplett. Am 20. Oktober 2026 griff die frühere Schlagersängerin zum Haarschneider und ließ sich die Mähne auf rund einen Zentimeter stutzen. "Ich habe jetzt quasi eine Glatze", erklärte sie gegenüber Bild und präsentierte dort ihren neuen Look exklusiv. Der radikale Schnitt ist dabei kein spontaner Spleen, sondern Programm. Die neue Frisur soll den neuen Lebensabschnitt auch äußerlich sichtbar machen. Denn nach dem Ende ihrer jahrzehntelangen Musikkarriere steht die Saarländerin nicht mehr als Sängerin auf der Bühne, sondern arbeitet heute als Medium unter ihrem bürgerlichen Namen Tanja Hewer.

Der Wunsch nach abrasierten Haaren sei keineswegs spontan entstanden. Tanja wollte diesen Schritt nach eigener Aussage schon seit mehreren Jahren wagen, konnte ihn wegen ihrer öffentlichen Auftritte als Michelle jedoch nicht umsetzen. "Jetzt habe ich das Thema Michelle als Sängerin auf der Bühne beendet und es fängt ein neuer Lebensabschnitt für mich an. Es ist ein radikaler Neuanfang für mich und ich fühle mich so stark wie nie", betonte sie gegenüber Bild. Ihren Abschied vom Publikum hatte sie ausgerechnet an ihrem 54. Geburtstag im Februar gefeiert – nach Jahrzehnten im Geschäft und Hits wie "Wer Liebe lebt". Völlig unvorbereitet startet sie in ihren neuen Beruf übrigens nicht: Vor zwölf Jahren machte sie eine Heiler-Ausbildung, später folgte die Ausbildung zum Medium. Das Interesse ist groß, die Termine für Vorgespräche sind laut ihr bis Ende Februar ausgebucht. Am 14. November will sie im Saalbau St. Wendel über ihr Leben und ihre Arbeit sprechen – angekündigt wird sie dort allerdings noch als Michelle.

Dass der neue Look eine Reaktion auf ihr Liebes-Aus sein könnte, weist Tanja von sich. Die Trennung von ihrem Ex-Verlobten habe sie längst verarbeitet, zudem sei der Wunsch nach kurzen Haaren bereits vor dieser Beziehung entstanden. Im Frühjahr 2026 hatte sie mehrere Wochen auf Bali verbracht, um das Beziehungsende hinter sich zu lassen und wieder zu sich selbst zu finden. Ihr Ex-Verlobter lebt Bild zufolge inzwischen in einer neuen Partnerschaft. Rückendeckung für die Frisurenrevolution bekommt sie derweil aus der eigenen Familie: "Meine Töchter sind begeistert!", berichtete sie. Bürgerlicher Name, neuer Beruf, abrasierte blonde Haare – Tanja zieht damit eine deutliche Linie zwischen ihrem heutigen Alltag und der Bühnenfigur Michelle, die viele Jahre lang das Bild von ihr prägte.

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Getty Images Michelle, Sängerin

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Instagram / michelle_aktuell Michelle in einem Reel auf ihren Kanal 2026

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Imago Michelle bei ihrer Abschiedstournee, Berlin im Februar 2026