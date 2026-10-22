Julia Stiles rührt mit Heath-Ledger-Tribut zu Tränen

Julia Stiles (45) hat bei Dancing With the Stars für einen Gänsehautmoment gesorgt. In der sechsten Show-Woche widmete die Schauspielerin gemeinsam mit Profitänzer Ezra Sosa ihrem verstorbenen Filmpartner Heath Ledger (†28) einen Contemporary. Das Duo tanzte zu Frankie Vallis "Can't Take My Eyes Off You" – genau jenem Lied, mit dem Heaths Figur Patrick Verona Julias Kat Stratford 1999 in "10 Dinge, die ich an dir hasse" umwarb. Am Ende der Choreografie erschien ein gemeinsames Filmbild der beiden auf der Leinwand. Danach betraten Joseph Gordon-Levitt (45), Larisa Oleynik, Andrew Keegan, Gabrielle Union (53) und Susan May Pratt die Bühne. Die ehemaligen Kollegen blickten auf das Foto und umarmten sich. In den sozialen Medien sorgte die Hommage bei zahlreichen Zuschauern für Tränen. Von der Jury gab es für die Nummer 36 von 40 möglichen Punkten.

Mit dem Auftritt räumte Julia zugleich mit einer hartnäckigen Annahme auf: Ein Paar waren sie und Heath privat nie. Zwischen den Darstellern von Kat und Patrick habe vielmehr eine enge Freundschaft bestanden. Im Einspieler vor dem Tanz erinnerte sich die Schauspielerin laut DailyMail: "Ich habe viel von Heath gelernt. Mit ihm war es so leicht." Der Schauspielerin fehlt ihr einstiger Kollege bis heute. "Ich habe so viele tolle Erinnerungen. Ich wünschte wirklich, ich könnte zum Telefon greifen und sagen: 'Hey, Kumpel'", sagte sie bei "Dancing With the Stars". Die Darbietung bezeichnete Julia als heilsam. Heath habe "das Licht in allen zum Vorschein gebracht". Schon vorab stellten Julia und Ezra auf Instagram klar, dass ihr Tanz keine Beziehung definieren oder eine Geschichte erzählen solle, die ihnen nicht zustehe. Stattdessen gehe es darum, Heath, den gemeinsamen Film und dessen bis heute spürbare Wirkung zu ehren. In einem später auf TikTok verbreiteten Livestream kündigte Julia zudem an: "Es wird euch auch Freudentränen schenken."

Bereits 2025 hatte Julia gegenüber E! News von ihrem einstigen Kollegen geschwärmt, der bei den Dreharbeiten erst 19 Jahre alt war: "Er war so ein helles Licht", schwärmte sie damals. Die gesamte Besetzung sei eng befreundet gewesen, und der Schauspieler habe jeden Raum zum Leuchten gebracht. Besonders in Erinnerung blieb ihr sein Verhalten bei Kats berühmter Gedichtszene. Als sie beim Dreh unerwartet zu weinen begann, machte Heath daraus keinen Konkurrenzmoment. "Das ist deine Szene, und ich überlasse sie einfach dir", habe er ihr gesagt, wie Julia 2021 in einem Interview erzählte. Heath starb am 22. Januar 2008 im Alter von nur 28 Jahren an einer versehentlichen Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente. Für Julia ist die Tanzshow unterdessen auch eine persönliche Herausforderung. Die eher zurückhaltende Darstellerin hatte sich lange bewusst aus dem Rampenlicht herausgehalten und nutzt "Dancing With the Stars" nun, um wieder selbstbewusster vor großem Publikum aufzutreten.

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Getty Images Julia Stiles bei den InStyle Imagemaker Awards 2026 in Los Angeles

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Imago Heath Ledger als Patrick Verona und Julia Stiles als Kat Stratford in "10 Dinge, die ich an dir hasse"

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Heath Ledger und Julia Stiles in "10 Dinge, die ich an dir hasse"