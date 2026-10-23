Julia Stiles bat Heath Ledgers Ex für Tribut um ihr Go

Julia Stiles (45) hat bei Dancing with the Stars einen besonders emotionalen Auftritt hingelegt – und sich dafür vorab eine ganz bestimmte Erlaubnis eingeholt. Die Schauspielerin widmete ihre Performance ihrem 2008 verstorbenen Filmpartner Heath Ledger (†28), mit dem sie in "10 Dinge, die ich an dir hasse" vor der Kamera stand. Bevor sie die Hommage umsetzte, wandte sie sich an Heaths frühere Partnerin Michelle Williams (46). "Ich habe Michelle Williams gefragt, ob das in Ordnung sei. Und sie sagte ja", erzählte Julia gegenüber Extra. Gemeinsam mit Profitänzer Ezra Sosa brachte Julia daraufhin einen Contemporary auf die Tanzfläche. Als Musik wählten die beiden Frankie Vallis "Can't Take My Eyes Off You". Der Titel spielt in "10 Dinge, die ich an dir hasse" eine besondere Rolle: Heaths Figur Patrick Verona singt das Lied in einer romantischen Highschoolszene für Kat Stratford, die von Julia verkörpert wird. Dadurch erinnerte die Nummer nicht nur an den 2008 verstorbenen Schauspieler, sondern zugleich an einen der bekanntesten Momente des Films.

Die Vorbereitung auf die Nummer ging der Darstellerin sichtlich nahe. "Ich habe am ersten Probentag wie verrückt geheult, wegen all der Nostalgie und der Erinnerungen. Aber auch, weil ich ... an etwas gestoßen bin", berichtete sie Extra. Besonders dankbar zeigte sie sich für ihren Tanzpartner, der ihren inneren Konflikt während der Proben bemerkt habe und daraufhin umdachte. Der Profitänzer bemerkte demnach, wie sehr die Erinnerungen seine Tanzpartnerin beschäftigten, und passte die Herangehensweise an die Choreografie entsprechend an. Genau diese Veränderung half der Schauspielerin, ihre Emotionen nicht länger zurückzuhalten und sie in die Darbietung einfließen zu lassen. Die gesamte Erfahrung beschrieb sie als "transformierend". Erst durch diese Anpassung sei es ihr möglich gewesen, sich emotional auf die Choreografie einzulassen. Über Ezras Unterstützung sagte sie dem Medium: "Er hat es bemerkt und das Konzept oder die Art, wie wir über den Tanz gedacht haben, so verändert, dass ich mich wirklich öffnen konnte, und dafür bin ich für immer dankbar."

Für eine zusätzliche Überraschung sorgte das Finale der Performance: Mehrere Stars aus "10 Dinge, die ich an dir hasse" kamen zu Julia auf die Bühne. Gemeinsam blickte die Gruppe auf ein Filmbild von Julia und Heath, das auf der großen Leinwand eingeblendet wurde. Anschließend lagen sich die Schauspieler in den Armen. Von der Jury gab es für die Darbietung 36 von 40 möglichen Punkten. Heath und Michelle hatten sich Jahre nach den Dreharbeiten zu der Teenagerkomödie am Set von "Brokeback Mountain" kennengelernt. Sie waren von 2004 bis 2007 ein Paar und bekamen ihre gemeinsame Tochter Matilda, die heute 20 Jahre alt ist. Der Schauspieler starb 2008 im Alter von 28 Jahren an einer versehentlichen Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente.

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Imago Julia Stiles bei den InStyle Imagemakers Awards 2026 in Los Angeles

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Getty Images Michelle Williams bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

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Getty Images Heath Ledger und Michelle Williams bei den Oscars 2006