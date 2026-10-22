Kristin Davis verrät extreme M&M-Diät bei "Sex and the City"

Kristin Davis (61) erinnert sich an eine Zeit, in der sie sich für ihre Rolle einem enormen Schlankheitsdruck unterwarf. In ihrem Podcast "Are You a Charlotte?" sprach die Schauspielerin mit ihrem früheren Serienkollegen Evan Handler (65) offen über die Dreharbeiten zur HBO-Kultserie Sex and the City Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre. Um dem damals gefragten, extrem dünnen Schönheitsideal zu entsprechen, strich die Darstellerin der Charlotte York fast alles von ihrem Speiseplan – übrig blieben hauptsächlich Süßigkeiten. "Ich habe ein paar Wochen lang einfach M&Ms gegessen", räumte sie in dem Format ein. Die radikale Ernährung hinterließ deutliche Spuren an ihrem Körper. Rückblickend schildert sie ihren damaligen Zustand mit drastischen Worten: "Ich hatte keine Brüste mehr, da waren nur noch Knochen."

Auf diese Methode kam sie durch einen Bericht über Balletttänzerinnen, die sich angeblich mit Zigaretten und Schokoriegeln schlank hielten. Kristin griff zwar nicht zum Rauchen, übernahm jedoch das stark eingeschränkte Essverhalten. Ein Akupunkteur sei entsetzt gewesen, als er erfuhr, dass sie sich praktisch nur noch von Naschkram ernährte. Ihre von Natur aus kurvigere Figur habe ohnehin nicht der schmalen, geraden Silhouette entsprochen, die Modedesigner damals bevorzugten – auch strenge Diäten hätten an ihrer grundsätzlichen Körperform nichts geändert. Darüber hinaus belasteten ungefragte Kommentare von Fans über ihr Aussehen ihr Selbstbewusstsein. Vergleichbare Erfahrungen machte auch Evan: Wildfremde Menschen hätten ihm gesagt, dass er im Fernsehen schwerer wirke als im echten Leben.

Der Druck hatte sogar schon früher begonnen, nämlich während Kristins Zeit bei "Melrose Place". An der Seite ihrer Kolleginnen habe sie sich damals verpflichtet gefühlt, besonders schlank zu sein. Erst bis zur sechsten und letzten Staffel von "Sex and the City" fühlte sich die Schauspielerin zunehmend wohler in ihrem Körper und begann, ihre natürlichen Kurven anzunehmen. Charlottes Hochzeit mit Harry Goldenblatt in dieser Staffel betrachtet sie heute mit anderen Augen: In ihrem Brautkleid habe sie schön ausgesehen, statt ihre kurvigere Figur kaschieren zu müssen. Kristin verkörperte Charlotte über sechs Staffeln, zwei Kinofilme sowie drei Staffeln der Fortsetzung And Just Like That. Über den äußeren Druck auf Frauen und über Körperakzeptanz redet sie mittlerweile offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Davis bei einer "And Just Like That…"-Veranstaltung in Paris

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Kristin Davis als Charlotte in "Sex and the City"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Davis im Juni 2023