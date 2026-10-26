Carrie-Comeback? "Sex and the City"-Schöpferin hofft weiter

Carrie Bradshaw könnte nach dem überraschenden Ende von And Just Like That doch noch einmal auf die Bildschirme zurückkehren. Sex and the City-Schöpferin Candace Bushnell glaubt weiterhin an eine Fortsetzung mit Carrie-Darstellerin Sarah Jessica Parker (61). Beim Cliveden Literary Festival im britischen Berkshire sprach die Bestsellerautorin über die Zukunft des erfolgreichen Franchise. Dabei brachte sie einen weiteren Kinofilm oder ein vergleichbares Projekt ins Spiel: "Ich habe das Gefühl, dass sie noch einen Film oder etwas in der Art machen könnten. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf." Anlass für die Spekulationen ist das abrupte Ende des Ablegers "And Just Like That", der 2025 überraschend eingestellt worden war. Damit war vorerst auch die Geschichte von Carrie auserzählt – jener Figur, die Candace (68) einst erschaffen hatte und die über Jahrzehnte zu einer der bekanntesten Serienheldinnen überhaupt wurde.

Candace Bushnell machte keinen Hehl daraus, dass sie das Serienaus enttäuscht hat. Neben dem vorläufigen Abschied von Carrie spielen dabei auch handfeste finanzielle Gründe eine Rolle. Für "And Just Like That" erhielt die Autorin eine Vergütung und wurde zudem namentlich im Abspann aufgeführt. Am Rande des Cliveden Literary Festivals bezifferte sie offen, was das Ende für sie bedeutet: "Ich bin enttäuscht, weil ich Geld bekam und im Abspann genannt wurde. Also ist es so: Verdammt, das ist ein Verlust von ein paar Hunderttausend Dollar", gab sie unverblümt zu. Neben den entgangenen Einnahmen bedauert sie aber vor allem, dass mit dem Serienende offenbar ein Schlussstrich unter Carries Geschichte gezogen wurde. Showrunner und Regisseur Michael Patrick King hatte den Schritt 2025 in einer Mitteilung so begründet: "Mir wurde klar, dass dies ein wunderbarer Punkt zum Aufhören sein könnte."

Für ein mögliches Comeback wäre Sarah Jessica nach Ansicht von Candace Bushnell der entscheidende Faktor. Die Schauspielerin verkörperte Carrie Bradshaw über viele Jahre und setzte sich nach Einschätzung der Autorin intensiv für die Figur und das Franchise ein. "Gott segne Sarah Jessica Parker, denn sie ging jeden Abend aus. Sie machte sich schick und verschaffte der Show wirklich viel Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit", schwärmte sie beim Cliveden Literary Festival. "Außerdem wollte sie diese Figur weiterhin spielen, was fantastisch ist, denn oft wollen Schauspielerinnen nicht in derselben Rolle bleiben. Es war wirklich ein Segen." Ihren Ursprung hat das Franchise in Candaces Kolumne für The New York Observer, die zunächst als Bestseller erschien und 1998 als "Sex and the City" ins Fernsehen kam. Es folgten zwei Kinofilme sowie der Ableger, in dem Sarah Jessica, Cynthia Nixon (60) und Kristin Davis (61) zurückkehrten – Kim Cattrall (70) nahm ihre Rolle als Samantha nicht regulär wieder auf.

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Getty Images Sarah Jessica Parker bei Veranstaltung der dritten Staffel "And Just Like That…" in Paris

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Getty Images "Sex and the City"-Darstellerinnen Kristin Davis und Cynthia Nixon, 2024

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Getty Images Kristin Davis bei den God's Love We Deliver Golden Heart Awards 2024 in New York