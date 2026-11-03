Kyle MacLachlan will als Charlottes Ex wieder zu SATC zurück

Kyle MacLachlan (67) kann sich ein Wiedersehen mit seiner Kultfigur Trey MacDougal offenbar bestens vorstellen. Der Schauspieler spielte Charlottes ersten Ehemann zuletzt 2002 in der vierten Staffel von Sex and the City. In der Fortsetzung And Just Like That blieb er allerdings außen vor. Auf Heidi Klums (53) 25. Halloweenparty im New Yorker Cathédrale hakte E! News nun nach, ob Kyle bei einem weiteren Serienableger wieder dabei wäre. Seine Antwort ließ keinen Zweifel: "Ob ich das würde? Absolut. Komm schon, Trey muss zurückkommen." Ganz abgeschlossen scheint der Schauspieler mit seiner Serienrolle also noch lange nicht zu haben. "Er hat noch offene Rechnungen. Natürlich würde das Spaß machen", fügte er hinzu. Bei der prominenten Halloweenparty war Kyle übrigens in besonderer Begleitung unterwegs: Sein 18-jähriger Sohn Callum war ebenfalls mit von der Partie und feierte gemeinsam mit seinem Vater zwischen zahlreichen Stars.

Mit einem Augenzwinkern legte Kyle sogar noch nach und kündigte an, die Comeback-Gerüchte um Trey einfach selbst anzuheizen. "Es wird sehr, sehr bald passieren. Ich weiß, dass das aufgegriffen und zur Logline wird, und genau so wird es funktionieren", scherzte er gegenüber E! News. Auch wenn sein letzter Auftritt bei "Sex and the City" inzwischen fast 25 Jahre zurückliegt, blickt der "Twin Peaks"-Star gerne auf seine Zeit bei der Kultserie zurück. Besonders eine Kollegin ist ihm dabei in bester Erinnerung geblieben: Kristin Davis (61), die als Charlotte York seine Serien-Ehefrau spielte. "Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Kristin Davis gehört zu meinen schönsten Erinnerungen. Wir hatten eine wirklich wunderbare gemeinsame Zeit. Ich habe sie sehr lieb, und sie ist so wundervoll. Deshalb war jede Zusammenarbeit mit ihr etwas Besonderes", schwärmte Kyle. Auch sein Halloween-Look konnte sich sehen lassen: Für Heidi Klums Gruselparty verwandelte sich der Schauspieler in eine böse Version von Cliff Vandercave aus "Die Flintstones".

Zu einigen seiner früheren Serienkollegen hat Kyle bis heute einen guten Draht. Kristin Davis trifft er immer mal wieder, auch Chris Noth (71) läuft ihm gelegentlich über den Weg. Darüber hinaus steht er mit Showrunner Michael Patrick King in Kontakt und ist mit Darren Star (65) befreundet, dem Schöpfer der Originalserie. Ob Carrie, Miranda und Charlotte tatsächlich noch einmal auf die Bildschirme zurückkehren, ist allerdings ungewiss. "And Just Like That" wurde 2025 eingestellt. Evan Handler (65), der in der Serie Charlottes zweiten Ehemann Harry Goldenblatt spielte, konnte sich Anfang 2026 dennoch sowohl ein neues Serienformat als auch ein einmaliges Wiedersehen vorstellen. Mit seinem Wunsch nach einer Rückkehr steht Kyle also nicht allein da. Einige seiner früheren Kollegen können sich offenbar ebenfalls weitere Geschichten aus dem "Sex and the City"-Universum vorstellen. Eine konkrete Produktion oder gar eine bestätigte Rückkehr von Kyle gibt es bislang jedoch nicht.

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Getty Images Kyle MacLachlan und Kristin Davis im Jahr 2000 in New York

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Getty Images Kyle MacLachlan bei den GQ Awards in Berlin, November 2024

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