Sarah Jessica Parker trägt nie Carries Kult-Outfits

Sarah Jessica Parker (61) hat über die Jahre ein ganz besonderes Archiv zusammengetragen: Zahlreiche ikonische Kostüme ihrer Figur Carrie Bradshaw aus "Sex and the City", den beiden Kinofilmen und dem Spinoff "And Just Like That..." hat die Schauspielerin bis heute sorgsam aufbewahrt. Im Alltag greift sie allerdings nie zu den berühmten Stücken, wie sie nun gegenüber dem Magazin People klarstellte. "Ich trage nie etwas von der Garderobe, die ich in der Show getragen habe. Ich besitze sie. Es ist ein Archiv, aber ich trage sie nie. Das habe ich noch nie getan", erklärte sie. Viele der Kleidungsstücke sind Einzelanfertigungen oder mit besonderen Szenen aus der Serie verbunden und haben für Parker deshalb einen hohen persönlichen Wert, wie Female First berichtet. Gleichzeitig zieht die Schauspielerin eine klare Grenze zwischen sich selbst und ihrer Serienfigur: "Es gibt eine riesige Trennung zwischen mir und Carrie Bradshaw. Es wäre also so, als würde ich im Kostüm von Sarah Sanderson herumlaufen", sagte sie mit Blick auf ihre Figur aus "Hocus Pocus". "Es scheint nicht zu meinem Leben zu passen."

Sarah Jessica Parker bewahrt jedoch nicht nur Kleider, Schuhe und Accessoires aus "Sex and the City" auf. In einem Lager hortet sie auch Möbel und weitere Erinnerungsstücke vom Set. Alles ist sorgfältig nach Staffel, Episode und Szene sortiert. Zu den besonderen Schätzen gehören unter anderem die Manolo-Blahnik-Hangisi-Schuhe, die Carrie bei ihrem Heiratsantrag von Mr. Big trug, die von Aidans Hund angeknabberten Sandalen sowie die schwarzen Pumps, die Carrie beim Besuch des Vogue-Modearchivs trug. Ganz anders handhabt es ihre frühere Kollegin Cynthia Nixon (60). Die Darstellerin von Miranda Hobbes verriet im September auf dem roten Teppich der 78. Primetime Emmy Awards, dass der Cast die gewünschten Kleidungsstücke behalten durfte. Schätzungsweise ein Drittel ihres heutigen Kleiderschranks bestehe aus Mirandas Garderobe – und diese Teile zieht sie, anders als ihre Serienfreundin, bis heute tatsächlich an.

Dass die Kostüme einen so besonderen Stellenwert haben, hat auch mit ihrer aufwendigen Entstehung zu tun. Carries extravagante Looks wurden in teils nächtlichen Anproben entwickelt: Nach langen Drehtagen stand die Schauspielerin gemeinsam mit Kostümdesignerin Molly Rogers mitunter noch bis zwei, drei oder vier Uhr morgens im Fitting und probierte die ausgefallensten Kombinationen. Sarah probierte dabei jedes vorgeschlagene Kleidungsstück aus – schließlich ließ sich im Vorfeld nie sagen, welcher Look am Ende zu Carrie Bradshaw passen würde. Die zahlreichen Modeexperimente wurden auf Polaroids festgehalten. Weil viele Outfits eng mit bestimmten Szenen verbunden sind, haben sie für Parker heute den Wert eines persönlichen Archivs. Als Teil ihrer eigenen Garderobe sieht sie die Stücke allerdings nicht.

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Getty Images Sarah Jessica Parker bei der Vorschau von "And Just Like That..." Staffel drei in Paris

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Getty Images Cynthia Nixon im April 2023

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IMAGO / Future Image Sarah Jessica Parker in "And Just Like That"