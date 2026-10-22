Lilly Becker trennt sich nach vier Jahren von Thorsten Weck

Liebes-Aus bei Lilly Becker (50): Ihre Beziehung zu dem Sportmanager und Unternehmer Thorsten Weck ist nach vier gemeinsamen Jahren beendet. Am Rande der Modenschau von Peruvian Connection in London bestätigte das Model die Trennung nun erstmals selbst, nachdem deutsche Medien zuvor bereits über ein Beziehungsende spekuliert hatten. Gemeinsam mit ihrem 16-jährigen Sohn Amadeus, der aus ihrer Ehe mit Boris Becker (58) stammt, hat sie Düsseldorf längst wieder hinter sich gelassen und ist in den Südwesten Londons zurückgekehrt. Dem neuen Singledasein kann die Niederländerin offenbar einiges abgewinnen. "Ich bin fertig damit. Wenn es passiert, passiert es. Aber ich habe kein Glück mit britischen Männern, also glaube ich nicht, dass es passieren wird", erklärte sie gegenüber der Daily Mail mit einem Schulterzucken.

Aktiv auf Partnersuche ist die Niederländerin derzeit also nicht – und auch Dating-Apps kommen für sie nicht infrage. Mögliche Bekanntschaften möchte sie lieber auf klassische Weise im echten Leben machen. Über die Vorzüge des Alleinseins scherzte sie gegenüber der Daily Mail: "Niemand liegt in meinem Bett, niemand schnarcht. Ich mag es." Erst im Sommer 2025 war Lilly mit Amadeus nach Düsseldorf gezogen. Den Grund dafür nannte sie damals selbst: Das Leben als alleinerziehende Mutter in London habe sie sich nicht mehr leisten können. Zusammengewohnt haben sie und Thorsten dort trotz seines Wohnsitzes in derselben Stadt allerdings nie. Jetzt soll Wimbledon dauerhaft ihr Zuhause werden – von den Freizeit- und Kulturangeboten der britischen Hauptstadt schwärmt sie in den höchsten Tönen. Nebenbei baut sie dort ihr neues Unternehmen "Her Next Move" auf, bei dem sich alles um Networking, Lifestyle und Reisen drehen soll.

Lilly und ihr Exmann Boris Becker hatten 2010 ihren gemeinsamen Sohn Amadeus bekommen, 2018 trennte sich das Paar. Zwischen den beiden besteht bis heute ein Rechtsstreit: Nach Lillys Darstellung geht es um ausstehende Unterhaltszahlungen in sechsstelliger Höhe. Der ehemalige Tennisprofi nahm die Zahlungen 2025 zwar wieder auf, über die noch offene Summe herrscht aber weiterhin Uneinigkeit. Nach ihrem 50. Geburtstag und den Wechseljahren sieht das Model nun einen neuen Lebensabschnitt angebrochen. "Ich habe genug gekämpft. Ich war die junge Mutter, ich hatte das Kleinkind, ich habe die Schultore hinter mir. Jetzt bin ich dran", stellte sie gegenüber der Daily Mail klar. Bei ihrem Ex sieht die Lage derweil anders aus: Boris ist seit 2024 mit Lilian de Carvalho Monteiro (36) verheiratet, im November 2025 kam die gemeinsame Tochter Zoe zur Welt.

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Getty Images Lilly Becker und Thorsten Weck, 2024

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ActionPress Fußballagent Thorsten Weck und Model Lilly Becker

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Tochter Zoe und Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro am Strand