Sandy Meyer-Wölden (43) rechnet mit ihrem Ex-Verlobten Boris Becker (59) ab und schildert, wie sie 2008 vom Ende ihrer kurzen Beziehung erfahren haben will. In einem aktuell auf Instagram veröffentlichten Ausschnitt aus der zweiteiligen Sky-Doku "Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende" behauptet das Model, Boris habe damals nicht mehr auf sie reagiert. Deshalb habe sie ihm geschrieben: "Wenn du nicht antwortest, ist es wohl vorbei. Du antwortest nicht und redest nicht mit mir. Das heißt dann wohl, aus unserer Verlobung wird nichts?" Der einstige Tennisprofi habe diese Zeilen jedoch aus dem Zusammenhang gerissen und an die Bild-Zeitung weitergereicht. Dass die Beziehung tatsächlich vorbei war, habe sie selbst erst aus der Zeitung erfahren. Seitdem herrscht zwischen den beiden Funkstille. "Ich habe bis heute nie wieder mit ihm geredet", stellt sie klar.

"Er riss diese Nachricht total aus dem Kontext und ging damit zur Bild-Zeitung und sagte: 'Guck, diese furchtbare 24-Jährige hat mit mir, Boris Becker, per SMS Schluss gemacht'", erinnert sich Sandy. Für die Unternehmerin war die öffentliche Darstellung offenbar ein Schock. "Ich habe aus der Bild-Zeitung von unserer Trennung erfahren. Er stellte sich als das Opfer dar, um sein Image aufzupolieren, damit er gut dasteht. [...] Er hat mich zum Sündenbock gemacht", lautet ihr Vorwurf. Boris hatte die Situation kurz nach der Trennung gegenüber der Bild-Zeitung ganz anders beschrieben: "Am Freitagabend des 31. Oktober bekam ich dann plötzlich von Sandy eine von vielen SMS, in der sie mir definitiv gesagt hat, dass jetzt Schluss, aus, vorbei sei." Eine SMS, zwei völlig verschiedene Versionen also.

Sandy und Boris waren 2008 etwa drei Monate zusammen und zeitweise verlobt. Der Sportler kannte sie schon seit ihrer Kindheit, weil ihr Vater Axel Meyer-Wölden gegen Ende von Boris' aktiver Tenniskarriere dessen Manager gewesen war. In seiner 2013 veröffentlichten Autobiografie "Das Leben ist kein Spiel" bezeichnete Boris die Romanze zunächst als "unser ganz eigenes Sommermärchen" und schrieb, er habe mit Sandy sein Leben verbringen und alt werden wollen. Später warf er ihr jedoch vor, vor allem das Rampenlicht, Partys, Interviews und ihre neue Popularität als seine Verlobte genossen zu haben. Auch Lilly Becker (50) kommt in der Doku zu Wort. Ihr erster Gedanke über Sandy sei gewesen: "Wow, sie ist hübsch und viel jünger." Sie habe sich noch nie "so hässlich, alt und ungewollt gefühlt". "Ich konnte nicht mal genug trinken, um ihn zu vergessen. So schlecht ging es mir", gesteht sie. Boris und Lilly waren ab 2005 rund zwei Jahre liiert. Nach der Verlobung mit Sandy fanden sie wieder zueinander, heirateten im Juni 2009 und bekamen 2010 Sohn Amadeus. 2018 trennten sie sich, seit 2023 sind sie rechtskräftig geschieden.

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden, April 2024

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Getty Images Alessandra Meyer-Wölden und Boris Becker auf dem Oktoberfest 2008

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