Neustart: Lilly Becker zieht mit Amadeus nach Deutschland

Lilly Becker (49) hat einen großen Schritt gewagt und ist von London nach Düsseldorf gezogen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Amadeus (15) beginnt die 49-Jährige ein neues Kapitel in Deutschland. Mit RTL sprach sie darüber, wie gut es ihr derzeit gehe. "Es war ganz gut für mich, innerlich. Und damit habe ich auch gesagt: 'Jetzt einfach weitermachen. Und die Vergangenheit ist Vergangenheit.' Wir gucken nach vorne. Und natürlich umziehen nach Deutschland hat auch was damit zu tun", verriet sie im Gespräch. Besonders positiv: Auch ihr Partner Thorsten Weck ist hier zu Hause, was den Entschluss, umzuziehen, erleichtert habe.

Der Umzug von einer Weltmetropole wie London nach Deutschland brachte für Lilly jedoch auch einige Herausforderungen mit sich. "Ich muss mich daran gewöhnen, dass sonntags hier alles geschlossen ist. Das war für mich wirklich gewöhnungsbedürftig", verriet das Model. Eine weitere Überraschung war die Kirchensteuer, die sie nun zahlen muss. Dennoch fühlt sich der TV-Star in seinem neuen Zuhause sehr wohl und lobt die freundlichen Nachbarn sowie die angenehme Umgebung. Für Amadeus ist die Eingewöhnung in das neue Umfeld ein Abenteuer, bei dem vor allem die Sprache eine Hürde darstellt. Lilly ist jedoch optimistisch: "Ich gebe ihm sechs bis zwölf Monate, dann spricht er vielleicht besser Deutsch als ich."

Privat arbeitet Lilly daran, weiterhin stabile Verhältnisse für sich und ihren Sohn zu schaffen, auch wenn es in der Vergangenheit oft turbulent zuging. Noch immer beschäftigt Lilly ein Rechtsstreit mit ihrem Ex-Partner Pierre Uebelhack, bei dem es um eine beträchtliche Geldsumme geht. Pierre fordert über 200.000 Euro zurück, während Lilly diese als Schenkung bezeichnet. Ein Urteil in dem Fall liegt zwar vor, doch Lillys Anwalt hat Berufung eingelegt. Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich die Unternehmerin entschlossen, nach vorne zu blicken und das Beste aus ihrer neuen Lebenssituation zu machen.

Instagram / lillybeckerofficial Lilly und Amadeus Becker, Dezember 2024

Getty Images Lilly Becker und Thorsten Weck, 2024

Getty Images Lilly Becker im Juli 2025