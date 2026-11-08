Lilly Becker fühlte sich wegen Boris' Verlobung "ungewollt"

Lilly Becker (50) gewährt einen offenen Einblick in eine der schmerzhaftesten Phasen ihres Lebens. In der Sky-Dokumentation "Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende" erinnert sich das Model an das Jahr 2008, als sie wegen ihres damaligen Ex-Partners Boris Becker (58) unter heftigem Liebeskummer litt. Der Grund: Der frühere Tennisstar hatte sich überraschend mit Alessandra Meyer-Wölden (43) verlobt. Für Lilly brach damals eine Welt zusammen, als sie im Internet Fotos ihrer Nachfolgerin fand und ernüchtert dachte: "Wow, sie ist hübsch und viel jünger." Um Abstand zu gewinnen, reiste das Model nach Ibiza, doch auch auf der Insel kreisten die Gedanken weiter um Boris. Ihr Selbstwertgefühl sei völlig am Boden gewesen, da sie sich noch nie "so hässlich, alt und ungewollt gefühlt" habe, wie sie gesteht.

Wie sehr Lilly tatsächlich litt, wird in der Doku mehrfach deutlich: "Ich konnte nicht mal genug trinken, um ihn zu vergessen. So schlecht ging es mir", schildert sie ehrlich in dem vom Sender Sky Deutschland auf Instagram geteilten Ausschnitt. Zur Vorgeschichte: Lilly und Boris waren ab 2005 rund zwei Jahre lang ein Paar, ehe sich der Sportler nach der Trennung Alessandra zuwandte und 2008 die Verlobung bekannt gab. Dieses Kapitel war jedoch von kurzer Dauer, denn die Verbindung zerbrach schnell wieder und Boris kehrte zu Lilly zurück. Für die Niederländerin nahm die Durststrecke auf Ibiza damit eine völlig überraschende Wendung: Aus dem scheinbar endgültigen Aus wurde rasch ein fulminantes Liebescomeback.

Nach der Versöhnung ging alles ganz schnell: Lilly und Boris verlobten sich und gaben sich im Juni 2009 in St. Moritz das Jawort, ehe 2010 der gemeinsame Sohn Amadeus Becker (16) zur Welt kam. Die Ehe hielt jedoch nicht für immer; im Mai 2018 folgte die Trennung und seit 2023 sind die beiden rechtskräftig geschieden. Boris hat inzwischen in Lilian de Carvalho Monteiro (36) sein neues Glück gefunden, die er im September 2024 heiratete und mit der er 2025 eine Tochter bekam. Auch Alessandra schlug privat neue Wege ein: 2010 heiratete sie Oliver Pocher (48), bekam mit ihm drei Kinder und nach der Trennung 2013 zwei weitere Kinder mit einem US-Unternehmer, wobei auch diese Ehe mittlerweile geschieden ist.

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Getty Images Lilly Becker und Boris Becker, Mai 2017

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Getty Images Alessandra Meyer-Wölden und Boris Becker auf dem Oktoberfest 2008

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