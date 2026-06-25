50. Geburtstag: Lilly Becker lässt ihr Leben Revue passieren

Lilly Becker (50) feiert am heutigen 25. Juni ihren 50. Geburtstag und blickt dabei auf ein bewegtes Leben zwischen Rampenlicht, Familie und Neuanfang zurück. Die gebürtige Niederländerin, die viele noch immer mit Ex-Mann Boris Becker (58) verbinden, hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend ein eigenes Kapitel aufgebaut. Mit Sohn Amadeus an ihrer Seite und Partner Thorsten Weck im Hintergrund wirkt Lilly heute deutlich gefestigter. Gegenüber Gala machte sie klar, dass sie auf die Liebe zwar weiterhin setzt, eine mögliche dritte Hochzeit für sie aber anders aussehen würde als früher: "Wenn ich nochmal heirate, wird es ein bisschen intimer. Und für mich selbst", sagte sie dem Magazin. "Ich bin älter, es würde persönlicher werden."

Dass Lilly heute so entschlossen auftritt, hat auch mit ihrer Vergangenheit zu tun. Schon als Kind musste sie einen schweren Verlust verkraften, nachdem ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Später fand sie über das Modeln ihren Weg in die Öffentlichkeit. 2005 lernte Lilly in einer Pizzeria in Miami Boris Becker kennen, den sie nach einer turbulenten On-off-Geschichte 2009 in St. Moritz heiratete. 2010 kam Sohn Amadeus zur Welt, 2018 folgte die Trennung. Seit 2022 ist sie mit Sportmanager Thorsten Weck liiert und meidet mit ihm eher den großen öffentlichen Paarauftritt. Beruflich und privat setzte sie 2025 dann mehrere neue Akzente: Sie gewann die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", zog nach 17 Jahren mit Amadeus von London nach Düsseldorf und erklärte spot on news dazu: "Ich habe meinem Bauchgefühl gefolgt, es war die richtige Zeit."

Auch in ihrem neuen Lebensabschnitt steht für Lilly vor allem das Persönliche im Mittelpunkt. Den Umzug nach Deutschland habe sie nicht nur für sich selbst geplant: "Es geht nicht nur um mich, ich habe auch noch eine andere Person, für die ich verantwortlich bin." Dass Amadeus für sie eine zentrale Rolle spielt, zeigte sich zuletzt auch im juristischen Streit mit Boris um Unterhaltszahlungen. Zugleich präsentierte sich Lilly im vergangenen Jahr so selbstbewusst wie lange nicht und setzte mit ihrem Cover für den deutschen Playboy ein deutliches Zeichen. Dort erklärte sie: "Ich dachte mir: Fuck it, ich sehe gut aus, ich habe meine ganzen Vierziger hart gearbeitet und viel gekämpft und wollte sie einfach mit einem 'Bang' abschließen. Ab jetzt will ich nur noch genießen." Über sich selbst sagte sie außerdem: "Ich sehe mich als selbstbewusste, starke Mutter, Frau und Unternehmerin."

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Getty Images Lilly Becker, Mai 2025

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Imago Amadeus mit Mama Lilly Becker, Juli 2025

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ActionPress Fußballagent Thorsten Weck und Model Lilly Becker