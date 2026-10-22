Marie Nasemann und Kids ziehen aus "Trennungswohnung" aus

Für Marie Nasemann (37) steht ein neuer Lebensabschnitt bevor: Das Model verlässt gemeinsam mit ihren beiden Kindern die bisherige Wohnung. Am Morgen vor dem großen Tag nahm sie ihre Follower nun in ihrer Instagram-Story mit auf einen Rundgang durch die nahezu leeren Räume. Zwischen Umzugskartons, Verpackungsmaterial und den wenigen Möbeln, die noch nicht abtransportiert wurden, zeigte sie unter anderem die helle Küche, den Essbereich und das Kinderzimmer mit Hochbett. Von dem gemütlichen Zuhause, das die Familie dort über Monate hinweg hatte, ist auf den Aufnahmen kaum noch etwas zu erkennen. Ihre Aufregung teilte die ehemalige GNTM-Teilnehmerin ganz offen. "Morgen Umzug, Leute. Das ist alles so aufregend!", schrieb sie zu den Aufnahmen aus den leeren Zimmern. Der Countdown bis zum Einzug in die neuen vier Wände läuft also – und Marie lässt ihre Community ganz nah dabei sein.

Kurz vor dem Abschied wurde die zweifache Mutter dann allerdings noch einmal nachdenklich. "Gestern Abend bin ich dann doch noch sentimental geworden. Diese Wohnung war das perfekte Zuhause für die Zeit nach der Trennung. Mein Ort des Friedens und des Aufatmens. Ich glaube, jeder hat die gute Energie in dieser Wohnung gespürt. Und ich bin so dankbar, wie schnell sie zu so einem wohligen, gemütlichen Zuhause wurde, in dem sich die Kinder und ich so wohlgefühlt haben." In einer weiteren Aufnahme ist Marie zwischen gestapelten Kartons, eingepackten Möbeln und roten Umzugssäcken zu sehen. Dennoch blickt sie zuversichtlich nach vorne: "Aber das Leben verändert sich und die Umstände und ich kann es nicht erwarten, ein neues aufregendes Kapitel meines Lebens aufzuschlagen."

Die Betreuung der Kinder teilt sich Marie seit der Trennung mit ihrem Ex-Partner Sebastian Tigges (41). Die beiden haben einen Sohn, der 2020 zur Welt kam, und eine Tochter, die 2021 geboren wurde. Wie emotional die neue Familiensituation für das Model sein kann, wurde im vergangenen Sommerurlaub am Gardasee deutlich. Dort übernahm Sebastian den Nachwuchs, während Marie erstmals ohne ihre beiden Kinder die Rückfahrt nach Berlin antrat. Anschließend schilderte sie offen, wie schwer ihr dieser Abschied gefallen war. Auch sonst gibt die 37-Jährige ihren Followern im Netz immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Mutter und spricht dabei offen über die Höhen und Tiefen, die das Familienleben nach einer Trennung mit sich bringt.

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Getty Images Marie Nasemann, Mai 2025

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Instagram / marienasemann Marie Nasemann in ihrer alten Wohnung, Oktober 2026

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IMAGO / Future Image Sebastian Tigges und Marie Nasemann bei der Bertelsmann-Party im September 2025