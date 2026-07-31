Marie Nasemann fürchtet bereits ihre Wechseljahre mit 37

Marie Nasemann (37) macht ihre Gesundheit zum Thema: Das Model und die Schauspielerin berichtet auf Instagram offen darüber, dass sie möglicherweise bereits mit 37 Jahren in der Perimenopause ist. Seit Längerem kämpft sie mit einem ausgeprägten prämenstruellen Syndrom (PMS) und einem Östrogenmangel – Beschwerden, die auf den Beginn der Wechseljahre hindeuten könnten. Um das abzuklären, wurde ihr bei einem Besuch bei der Frauenärztin nun eine Blutprobe abgenommen. Ihre Follower hält sie dabei stets auf dem Laufenden.

Obwohl Marie schon ein Östrogengel nach dem Eisprung verwendet, das ihre Beschwerden zumindest etwas lindert, ist das PMS damit noch nicht vollständig verschwunden. Jetzt soll zunächst eine Minipille Abhilfe schaffen – eingenommen ohne Pause, damit die Menstruation komplett ausbleibt. Dazu will sie weiterhin Östrogen nehmen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Schauspielerin ADHS hat – Studien zufolge sind Menschen mit dieser Neurodivergenz durch hormonelle Schwankungen besonders stark belastet, so berichtet 20min.

Dass die zweifache Mutter so offen über ihre Erfahrungen spricht, hat einen klaren Grund: Marie weiß, dass viele Frauen mit denselben Themen zu kämpfen haben, aber nur selten darüber reden. Gerade eine mögliche Menopause vor dem 40. Lebensjahr sei häufig mit Scham verbunden und werde oft als Tabuthema behandelt. Medizinisch gesehen ist eine vorzeitige Menopause vor dem 40. Lebensjahr zwar selten, aber möglich – laut der europäischen endokrinologischen Fachgesellschaft sind davon etwa ein bis 3,5 Prozent aller Frauen betroffen. Mit ihrem offenen Umgang möchte die Unternehmerin andere ermutigen.

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Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Marie Nasemann, Model

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Instagram / marienasemann Marie Nasemannn, Januar 2025

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Getty Images Marie Nasemann, Juni 2025

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