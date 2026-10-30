Marie Nasemann sieht ihre Kinder jetzt so wenig wie noch nie

Bei Marie Nasemann (37) reiht sich derzeit ein Termin an den nächsten. In ihrer Instagram-Story gibt das Model nun einen Einblick in ihren vollgepackten Arbeitsalltag: Für eine TV-Show steht sie nach eigenen Angaben zwölf Stunden am Tag vor der Kamera. Am Samstag soll die Produktion abgeschlossen sein – an eine Pause ist danach aber nicht zu denken. Denn direkt im Anschluss geht es für Marie weiter nach Hamburg, wo Dreharbeiten für eine Krimiserie auf sie warten. Der volle Kalender hat allerdings eine Kehrseite, die der zweifachen Mutter sichtlich zusetzt. Sie sieht ihren Nachwuchs nach eigenen Angaben momentan so wenig wie noch nie.

Ihre aktuelle Lage beschreibt Marie als eine Mischung aus Vorfreude und Wehmut. "Leben ist crazy gerade. Hab noch nie meine Kinder so wenig gesehen und gleichzeitig ist das alles sehr, sehr spannend, was ich erlebe", schreibt sie. Dazu veröffentlicht sie ein Spiegelselfie, das in einem Aufzug entstanden ist. Darauf trägt sie einen langen, braun-beige karierten Mantel, während sie leicht in ihre Smartphonekamera lächelt. Welche Show sie gerade abdreht, welche Rolle sie in der Krimiserie übernimmt und wie lange die Arbeit in Hamburg dauern wird, verrät Marie in dem Beitrag allerdings nicht.

Wie wichtig die Mutterschaft für Marie ist, machte sie bereits im Frühjahr deutlich. Damals nahm sie ihr sechsjähriges Jubiläum als Mutter zum Anlass, auf Instagram eine Bilderserie zu veröffentlichen. Darin zeigte die Schauspielerin und Unternehmerin, dass das Mamasein für sie nicht nur mit schönen Erlebnissen verbunden ist. Sie sprach ebenso über die ungeahnten Herausforderungen, die mit dieser Rolle verbunden sind. Trotz aller schwierigen Seiten steht für Marie fest, dass sie sich jederzeit wieder für ein Leben als Mutter entscheiden würde.

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Imago Marie Nasemann bei der Eröffnung der 76. Berlinale in Berlin

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Imago Marie Nasemann beim Deutschen Filmpreis 2026 im Palais am Funkturm, Berlin

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Getty Images Marie Nasemann, Mai 2025