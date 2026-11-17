Marie Nasemann (37) hat ihren Fans jetzt einen kleinen Schrecken eingejagt. Auf Instagram veröffentlichte das Model gestern ein Foto, das sie am offenen Einstieg eines Rettungswagens zeigt. Mit blutiger Wunde am Kopf hat sie im Inneren des Fahrzeugs vor der medizinischen Ausstattung Platz genommen und blickt mit ernster Miene zur Seite. Dazu fügte sie die Worte "Was da los" ein. Bei diesem Anblick dürften einige ihrer Follower zunächst einen tatsächlichen Notfall vermutet haben. Doch wenig später löste Marie das Rätsel auf: Sie hatte einen Gastauftritt in der ARD-Serie "Großstadtrevier". Das Foto war offenbar als kleiner Vorgeschmack auf ihren Fernsehauftritt in Folge 528 mit dem Titel "Bankrott" gedacht. Lange mussten ihre Fans darauf nicht warten, denn die entsprechende Folge lief noch am selben Tag um 18:50 Uhr in der ARD. Ihre Community rief Marie deshalb dazu auf, einzuschalten.

In ihrer Story teilte die Schauspielerin zudem eine weitere Aufnahme vom Set. Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt sie hinter einem Schreibtisch. Gekleidet in einen hellen Blazer lehnt sich Marie entspannt in ihrem Bürostuhl zurück. Ihre Beine, die in dunklen Stiefeln stecken, hat sie auf dem Tisch abgelegt. Während sie eine Hand an den Mund hält, schaut sie nachdenklich nach oben. Dass sie in der Serie die Rolle der Insolvenzverwalterin Sonja Helms spielt, behielt Marie auf Social Media zunächst noch für sich. Dafür machte sie deutlich, wie es ihr während der Dreharbeiten erging. "Ich war in einer Folge 'Großstadtrevier' zu Gast & hab mich da richtig wohlgefühlt. Wird spannend heute um 18.50 Uhr in der ARD. Einschalten!", schrieb sie auf Instagram an ihre Community.

Der Gastauftritt fügt sich in Maries ohnehin gut gefüllten Terminkalender der vergangenen Wochen ein. Ende Oktober hatte sie ihren Followern erzählt, dass sie für eine TV-Produktion täglich zwölf Stunden vor der Kamera stehe. Eine Verschnaufpause war anschließend offenbar nicht vorgesehen. Direkt danach sollte es für sie nach Hamburg weitergehen, wo Dreharbeiten für eine Krimiserie anstanden. Der straffe Zeitplan wirkte sich auch auf ihr Familienleben aus. Damals erzählte die zweifache Mutter, dass sie ihre Kinder so wenig wie noch nie zuvor sehe. Neben ihrer Tätigkeit als Model ist Marie mittlerweile auch als Schauspielerin und Unternehmerin aktiv.

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ARD / Thorsten Jander Insolenzverwalterin Sonja Helms (Marie Nasemann, r.) mit Nils Sanchez (Enrique Fiß, l.) in "Großstadtrevier", Folge 528

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Imago Model Marie Nasemann, März 2026

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