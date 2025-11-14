Liebes-Comeback? Romeo Beckham knutscht mit Kim Turnbull

Bei diesen Bildern dürfte wohl kaum einer noch an einem Liebes-Comeback bei Romeo Beckham (23) und Kim Turnbull zweifeln. Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden jetzt beim innigen Knutschen auf einem Parkplatz im Londoner Stadtteil Notting Hill. Die beiden schlenderten entspannt mit ihrer Französischen Bulldogge durch die Straßen, machten ein paar Einkäufe und setzten dann eine Spritztour in einem luxuriösen Porsche fort. Eine offizielle Bestätigung seitens Kim und Romeo, dass sie ihre Beziehung neu aufgenommen haben, steht allerdings aus.

Die Spekulationen, dass Kim und Romeo wieder ein Paar sind, gibt es schon seit einigen Wochen. Und die beiden scheinen daraus auch kein Geheimnis zu machen. Zum einen teilte der Sohn von David Beckham (50) bei Instagram bereits ein Foto mit seiner Ex. Zum anderen wurden sie auch schon mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit erwischt – und das auch vertraut und Händchen haltend. Damit fanden die beiden nach etwa fünf Monaten wieder zueinander – getrennt hatten sie sich erst im Juni dieses Jahres.

Ihre Trennung vor einigen Monaten wurde allerdings ebenfalls nicht offiziell kommuniziert. Allerdings plauderte ein Insider ein paar Details gegenüber Daily Mail aus. "Romeo und Kim sind beide jung und hatten eine schöne Zeit zusammen, aber in diesem Alter halten die Dinge nicht immer ewig und sie haben beschlossen, sich zu trennen", erklärte die Quelle dem Magazin. Es gebe aber kein böses Blut zwischen den beiden. Stattdessen soll der volle Terminkalender eine große Rolle gespielt haben. Zudem sorgte die Beziehung zwischen Kim und Romeo für Spannungen in der Beckham-Familie – vor allem zwischen dem 23-Jährigen und seinem älteren Bruder Brooklyn (26).

ActionPress / Laurent VU / SIPA Romeo Beckham und Kim Turnbull, März 2025

Instagram / romeobeckham Kim Turnbull und Romeo Beckham, Oktober 2025

Getty Images Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham, Oktober 2023