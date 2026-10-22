Sänger Vincent Gross wurde gleich dreimal für tot erklärt

Vincent Gross (30) hat in den vergangenen Monaten eine ganz besondere Erfahrung gemacht: Kurz bevor er die 13. Staffel von The Masked Singer für sich entschied, kursierten im Netz gleich mehrfach frei erfundene Todesmeldungen über ihn. Mitte August wandte sich der Schlagersänger deshalb auf Instagram an seine Community und machte dort auf die dreisten Fakes aufmerksam. Innerhalb nur einer Woche sei er gleich dreimal fälschlicherweise für tot erklärt worden. Mit erfundenen Geschichten über eine angebliche Krebserkrankung und seinen vermeintlichen Tod sollten offenbar möglichst viele Klicks auf die entsprechenden Videos gelockt werden. Der Musiker reagierte mit schwarzem Humor und machte in seinem Clip deutlich, dass an den Behauptungen nichts Wahres ist. "Leute, ich wollt euch einfach mitteilen, dass ich letzte Woche mal wieder gestorben bin", begann er seine Ansage an die Follower.

Vincent präsentierte als Beispiel eine der kursierenden Falschmeldungen. Demnach leide er an Krebs im Endstadium und wolle sich von seinen Schweizer Fans verabschieden. Das dazugehörige Video soll vollständig mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden sein. Doch nicht nur die angebliche Todesnachricht war frei erfunden: Der Clip enthielt weitere Ungenauigkeiten und schrieb dem Sänger sogar Songs zu, die er nie veröffentlicht hat. Hinter der Masche vermutet er ein klares Geschäftsmodell: "Die posten solche Fake News, dass ich tot bin. Die Leute klicken drauf. Und dann schalten die Werbung vor die Videos und dadurch machen die ihr Geld", erklärte er auf Instagram. Gleichzeitig nahm er die Plattformen in die Pflicht. "Bei all den krassen Möglichkeiten von KI sollte es doch für eine große Plattform wie YouTube möglich sein, solche Fake-News-Videos automatisch wegzuselektieren", forderte er. Und weiter: "Leute, wann machen die mal was dagegen? Ich bin jetzt diese Woche schon zum dritten Mal gestorben."

Inzwischen gibt es rund um Vincent deutlich erfreulichere Schlagzeilen. Unter dem Kostüm Fernando El Toro trat er bei "The Masked Singer" an und holte sich im Finale der 13. Staffel den Sieg. Die goldene Trophäe der Musikrateshow, die auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt wurde, durfte er anschließend mit nach Hause nehmen. Nach seiner Demaskierung nahm sich Vincent zunächst Zeit für seine Mitstreiter und umarmte die anderen Finalisten, bevor er zu Moderator Matthias Opdenhövel (56) ging. Matthias überreichte dem Sänger schließlich den Siegerpokal. Damit rückten die falschen Todesmeldungen, die Vincent zuletzt im Internet verfolgt hatten, zumindest für einen Moment in den Hintergrund.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bildagentur Monn Vincent Gross, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Instagram / vincentgross Vincent Gross, Mai 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Karina Hessland Vincent Gross, September 2025