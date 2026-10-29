Vincent Gross will mit Anna-Carina zu "Schlag den Star"

Vincent Gross (30) scheint auf den Geschmack gekommen zu sein: Nach seinem Duell mit Anna-Carina Woitschack (34) bei The Masked Singer kann sich der Sänger offenbar gut vorstellen, erneut mit seiner Schlagerkollegin vor der Kamera zu stehen. Dieses Mal sollen die beiden allerdings gemeinsam antreten. Im Gespräch mit Radio Flamingo verriet er nun, welches TV-Format sie dabei besonders reizt. "Anna und ich haben schon gesagt, Schlag den Star müssen wir mal zusammen machen. Da hätten wir richtig Bock drauf", verriet der Musiker. Für das gemeinsame Projekt würde er sogar selbst die Initiative ergreifen und eine Bewerbung einreichen.

Erste gemeinsame TV-Erfahrung sammelten die beiden Schlagerstars auch vor Kurzem – allerdings als Konkurrenten. Im Finale von "The Masked Singer" trafen sie aufeinander, versteckt unter aufwendigen Kostümen. Vincent steckte als Stier "Fernando el Toro" unter der Maske und sicherte sich am Ende den Staffelsieg. Anna-Carina trat als "Wild Thing" an und musste sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Für Vincent Gross hätte die Reise allerdings schon deutlich früher enden können. Juror Chris Tall hatte den Sänger nämlich bereits früh im Verdacht und lag mit seiner Vermutung offenbar gar nicht so falsch. "Der erste Tipp von Chris war direkt schon 'Vincent Gross'. Da dachte ich, die Reise ist vorbei", erinnerte sich der Musiker nach seiner Enthüllung an den Schreckmoment. Trotz der treffsicheren Vermutung blieb er bis zum Schluss im Wettbewerb – und durfte sich am Ende über den Gesamtsieg freuen.

Während Anna-Carina bereits ihre Zeit im Dschungelcamp hinter sich hat, kommt ein solches Abenteuer für Vincent derzeit nicht infrage. "Ich liebe den Dschungel, aber am liebsten vom Sofa aus mit einer Packung Chips", stellte er klar. Als Zuschauer bleibt er dem Format aber treu: "Ich finde es aber ein sehr, sehr geiles Format und werde das natürlich auch dieses Jahr verfolgen." Auch privat gab es für den Sänger zuletzt Veränderungen. Vincent ist wieder Single: Er und seine Freundin Sara gehen bereits seit Sommer nach drei gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Als mögliche Gründe für die Trennung gelten die räumliche Distanz ihrer Fernbeziehung sowie ihre unterschiedlichen Lebenssituationen. Obwohl der Schlussstrich für Vincent schmerzhaft gewesen sein soll, sollen die beiden im Guten auseinandergegangen sein.

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IMAGO / Michel Kaers Vincent Gross, Schlagersänger

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

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Imago Vincent Gross und seine damalige Freundin Sara bei der Verleihung des 50. Prix Walo im Kongresshaus Zürich