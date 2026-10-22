Sarah Jessica Parker überrascht mit neuer Haarpracht

Sarah Jessica Parker (61) hat bei ihrem jüngsten Auftritt in New York mit einer überraschenden Typveränderung für Aufsehen gesorgt. Am Sonntag erschien die Schauspielerin zur Premiere von "Other Desert Cities" im Hudson Theatre – und zeigte sich dort mit einer kürzeren Frisur als zuletzt. Noch bei ihrem vorherigen öffentlichen Termin Anfang Oktober hatten Sarahs Haare bis zu den Oberschenkeln gereicht. Nun endeten die Spitzen bereits knapp unter ihrem Dekolleté. Damit wirkte ihre Frisur nicht nur wesentlich kompakter, sondern setzte auch die verschiedenen Farbakzente besonders gut in Szene. Abgerundet wurde der neue Look von einem aschigen Blondton am Ansatz sowie einzelnen silbernen Strähnen, die ihr Gesicht umspielten. Allein kam die Darstellerin zu dem Theaterabend übrigens nicht: An ihrer Seite zeigten sich ihr Ehemann Matthew Broderick (64) und der gemeinsame älteste Sohn James Wilkie Broderick (23).

Passend zur frischen Haarpracht setzte Sarah Jessica auf ein schlichtes, figurbetontes schwarzes Minikleid von Reformation. Das Modell überzeugte mit eingeprägten Blumendetails, einem geraden Ausschnitt und einem Fransensaum. Dazu kombinierte sie eine kurze schwarze Strickjacke im Stil der 1990er-Jahre, spitze Schuhe und eine funkelnde Handtasche. Wie deutlich sich ihr Erscheinungsbild innerhalb weniger Wochen verändert hat, zeigte der Vergleich mit der New York City Ballet Fall Fashion Gala Anfang Oktober. Dort war die Hocus Pocus-Darstellerin noch mit einem extrem langen, rapunzelartigen Zopf über den roten Teppich gegangen. Zu einem halbtransparenten Blumenkleid von Simone Rocha hatte sie damals allerdings ebenfalls auf einen natürlichen Farbeffekt gesetzt: Ihre grauen beziehungsweise silbernen Strähnen blieben sichtbar und wurden nicht vollständig von der blonden Färbung verdeckt.

Mit ihrer Farbwahl greift Sarah einen Umgang mit grauem Haar auf, bei dem silberweiße Partien bewusst erhalten bleiben. Statt sie vollständig zu überfärben, werden sie mit hellen Highlights oder einer Glanztönung verbunden. Dadurch gehen die natürlichen Strähnen fließend in die übrige Haarfarbe über. Haarstylistin Siobhan Haug erklärte gegenüber Hello!, welche Wirkung graues Haar haben kann: "Graues Haar kann stärkend und befreiend sein, besonders wenn man seine Haare viele Jahre lang gefärbt hat", betonte die Expertin. Auch Sarahs Variante hob sie ausdrücklich hervor. "Prominente wie Sarah Jessica Parker machen das auf wirklich clevere Weise; sie lassen Nuancen von Silberweiß durchscheinen und fügen mit Highlights oder einer Glanztönung kleine helle Strähnen hinzu", erläuterte Siobhan dem Magazin. Bei der Darstellerin treffen damit ein frischer Schnitt und ein bewusst natürlicher Farbverlauf aufeinander.

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Imago Sarah Jessica Parker bei der Premiere des Broadway-Revivals von "Other Desert Cities" im Hudson Theatre in New York

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Getty Images Matthew Broderick, James Wilkie Broderick und Sarah Jessica Parker bei der Premiere von "Other Desert Cities" im Hudson Theatre

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Imago Sarah Jessica Parker bei der Herbstgala des New York City Ballet in New York