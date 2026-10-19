Selten: Sarah Jessica Parker zeigt sich mit ihrem Sohn

Ein Familienauftritt, wie man ihn nur selten zu sehen bekommt: Sarah Jessica Parker (61) erschien am Sonntagabend gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthew Broderick (64) und dem gemeinsamen Sohn James Wilkie Broderick (23) am Broadway in New York. Anlass war die Premiere des Theaterstücks "Other Desert Cities" im Hudson Theatre. Diesmal zog jedoch vor allem der 23-jährige James die Blicke auf sich. In einem dunkelblauen Anzug, einem hellblauen Hemd und einer karierten Krawatte posierte der Nachwuchsschauspieler zwischen seinen berühmten Eltern für die Fotografen. Dabei zeigte die Familie sich von ihrer innigen Seite: Der Nachwuchs hielt die Hand seiner Mutter und legte gleichzeitig einen Arm um seinen Vater. Alle drei strahlten gemeinsam in die Kameras. Für die Schauspielerin und ihren Mann war es einer der wenigen Anlässe, bei denen sie sich mit ihrem ältesten Kind öffentlich auf einem roten Teppich zeigten.

Modisch setzte Sarah Jessica dabei wie gewohnt ein Statement. Sie trug ein figurbetontes schwarzes Kleid mit floralem Muster und Fransen am Saum, dazu kombinierte sie eine kurze Strickjacke, spitze Schuhe und eine funkelnde Handtasche. Matthew hielt es in einem anthrazitfarbenen Anzug schlichter. Die Neuinszenierung von Jon Robin Baitz' "Other Desert Cities" stammt von Regisseur John Benjamin Hickey. Für das Stück stehen prominente Darsteller wie Julia Louis-Dreyfus (65), Ed Harris, Allison Janney (66), Joe Keery (34) und Lily Rabe (44) auf der Bühne. James tritt inzwischen selbst in die Fußstapfen seiner Eltern: Für den Film "Days Ending in Y" stand er in Wales gemeinsam mit The White Lotus-Darsteller Sam Nivola (23) vor der Kamera. Wie Sam in einem am selben Sonntag veröffentlichten Interview erzählte, kennen sich die beiden bereits seit ihrer Kindheit. Schon im Februar 2025 war James in der "Elsbeth"-Folge "Foiled Again" an der Seite seines Vaters zu sehen – laut CBS der erste gemeinsame Auftritt der beiden vor der Kamera.

James ist das älteste der drei Kinder des Schauspielerpaares. Seine Zwillingsschwestern Loretta und Tabitha feierten im Juni ihren 17. Geburtstag. Zu diesem Anlass richtete Sarah Jessica auf Instagram liebevolle Worte an ihre Töchter: "Alles Gute zum Geburtstag, liebste Loretta und Tabitha. Mit Bewunderung und jedem Quäntchen meiner Liebe. XXX, Mama." Auch die Ehe der Schauspielerin und des Theaterstars hält bereits seit fast drei Jahrzehnten. Das Paar gab sich im Mai 1997 das Jawort und beging im Frühjahr 2026 seinen 29. Hochzeitstag. Diesen Meilenstein würdigte Sarah Jessica ebenfalls mit persönlichen Worten auf Instagram. Zu einem Foto ihres Mannes schrieb sie: "29 Jahre. Und es werden mehr. Auf dich, mein Liebling. Für immer jung. Xxx, deine Frau Sarah Jessica." Gemeinsame Auftritte des Paares gehören bei Theaterpremieren in New York fest dazu – dass der Nachwuchs dabei mit vor die Kameras tritt, kommt hingegen deutlich seltener vor.

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Getty Images Matthew Broderick, James Wilkie Broderick und Sarah Jessica Parker bei der Premiere von "Other Desert Cities" im Hudson Theatre

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Getty Images Matthew Broderick, James Wilkie Broderick und Sarah Jessica Parker bei der Premiere von "Other Desert Cities" im Hudson Theatre

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Getty Images Sarah Jessica Parker mit Marion Loretta Elwell Broderick und Tabitha Hodge Broderick bei der Premiere von Disneys "Hocus Pocus 2" in New York