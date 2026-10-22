"The Power"-Narumol platzt vor den Mitstreitern der Kragen

Bei The Power liegen die Nerven blank – vor allem bei Narumol David (61). Die Reality-Bekanntheit fühlt sich von ihren Mitstreitern zunehmend bevormundet und zum Dauerthema gemacht. Der Grund: Mehrere Kandidaten sind überzeugt, dass sie der gesuchte Powerplayer ist. Deshalb versuchen sie, ihre vermeintliche Tarnung zu schützen – obwohl Narumol immer wieder betont, gar nicht die gesuchte Spielerin zu sein. In der gemeinsamen Runde platzt ihr schließlich der Kragen. "Ich möchte nur sagen: Ihr denkt, ich merke das gar nicht. Aber ich kriege alles mit. Aber so, wie ihr mich behandelt, geht gar nicht", stellt sie vor versammelter Mannschaft klar. Sichtlich enttäuscht zieht sie daraufhin Konsequenzen: "Ihr könnt weiterspielen, wie ihr wollt. Ich werde zusehen. Ich gehe jetzt." Anschließend verlässt sie den Raum.

Vor ihrem Ausbruch hatte sich vor allem Joey Heindle (33) bemüht, Narumol vor einer Enttarnung zu bewahren. Als sie seine Ratschläge nicht annimmt, zeigt er sich enttäuscht. Die Reality-TV-Bekanntheit lässt sich jedoch nicht reinreden: "Joey, bitte, ich bin schon 60. Ich kann selber entscheiden, was ich mache", weist sie seine Einmischung zurück. Hinter ihrem Rücken fällt das Urteil des Sängers deutlich härter aus. Im Gespräch mit Lisha Savage (40) lästert er: "Narumol ist so dumm einfach." Auch gegenüber Marc Terenzi (48) macht sich Joey über seine Mitstreiterin lustig und imitiert dabei ihren Akzent. "Die dreht so durch, ey", sagt er, woraufhin Marc erwidert: "Sie ist verloren." Beide lachen über die Situation. Im Interview sagt Joey: "Die ist generell total verwirrt. Ich hab Angst, dass sie das Spiel nicht versteht." Narumol bekommt allerdings mehr von den Gesprächen mit, als die Gruppe vermutet, und stellt die anderen zur Rede: "Nein, ihr versammelt euch und hackt auf mir rum. Denkt ihr, ich bin doof? Ich merke das alles."

Im Einzelinterview wird klar, was die Realitybekanntheit besonders verletzt: die fehlende Fairness. "Die Leute sind unehrlich mit mir umgegangen. Deswegen bin ich sehr, sehr traurig. Wir können gegeneinander fair spielen. Aber nicht gesammelt als Gruppe auf mir rumhacken", erklärt sie. Außerdem habe sie das Gefühl, den anderen ständig zuhören zu müssen, selbst aber niemanden zu haben, mit dem sie reden könne. "Ich hab gedacht, ich bin stark genug", gesteht Narumol. Auch das mögliche Preisgeld ändert nichts an ihrer Einstellung: "Geld ist für mich nicht alles." Nach ihrem Abgang rätseln die übrigen Teilnehmer, was schiefgelaufen ist. Lisha zeigt sich wenig verständnisvoll: "Wir haben hier alle Kopf-F*ck und wenn sie das nicht kann, mit allem Respekt, dann muss sie gehen." Ob Narumol "The Power" tatsächlich verlässt, bleibt jedoch offen.

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Imago Narumol David beim RTL-Spendenmarathon 2024 in den EMG Studios in Hürth

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Hofer, Günter / ActionPress Joey Heindle, Sänger

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Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage im Mai 2025