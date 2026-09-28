Diese Stars treten in der zweiten Staffel von "The Power" an

Das Warten hat endlich ein Ende: Joyn und ProSieben haben verraten, welche Promis sich in der zweiten Staffel von The Power ins Machtspiel stürzen. Ab dem 20. Oktober 2026 treten verschiedene Kandidaten gegeneinander an. Mit dabei ist Bauer sucht Frau-Legende Narumol (61), außerdem Schwiegermutter Iris Katzenberger (59) und ihr Schwiegersohn Lucas Cordalis (59). Komplettiert wird der Cast von Reality-Diva Kevin Schäfer, Reality-Allrounderin Cecilia Asoro (30), Boybandstar Marc Terenzi (48) und DSDS-Legende Joey Heindle (33). Ebenfalls um die Macht kämpfen die amtierende Promis unter Palmen-Siegerin Franziska Temme (31), Lisha Savage (40), Joshi Josh, Influencerin Laura Peuker (26), Ricarda Raatz (34) und Realityneuling Simon Tulgar. Zu sehen gibt es das TV-Spektakel kostenlos auf Joyn. Wer lieber im Fernsehen einschaltet, kann die Folgen dienstags und mittwochs um 22:30 Uhr auf ProSieben verfolgen.

Das Prinzip der Show ist so simpel wie hinterlistig: Jede Woche schlüpft ein Bewohner heimlich in die Rolle des sogenannten Power Players. Damit hält er die Kontrolle über Belohnungen, Bestrafungen und die Nominierung in den Händen. Der Haken dabei: Die übrigen Mitbewohner haben keine Ahnung, wer gerade am längeren Hebel sitzt. Der Machthaber muss also unerkannt bleiben und gleichzeitig gezielt Allianzen schmieden, täuschen und taktisch äußerst geschickt agieren. Am Ende der Woche bestimmt der Power Player eine Person, die die Villa verlassen soll. Doch auch dieser Moment birgt ein Risiko: Errät der Nominierte, wer sich hinter der Macht verbirgt, rettet er sich selbst. Dann muss stattdessen der enttarnte Power Player seine Koffer packen. Wer demnach zu offensiv spielt, kann sich schnell selbst ins Aus manövrieren.

Die zweite Staffel umfasst insgesamt 50 Folgen und wurde in einer neuen Villa gedreht. Auch der Cast wurde vollständig ausgetauscht – aus der ersten Runde ist kein Promi mehr dabei: Damals gewann Lorik Bunjaku (30). Für die Teilnehmer geht es erneut um ein üppiges Preisgeld von 40.000 Euro. Anders als in vielen anderen Reality-Formaten kommt es dabei nicht auf körperliche Stärke an. Gefragt sind vielmehr geheime Absprachen, überzeugende Bluffs und geschickt aufgebaute Bündnisse. Durch das Spiel führt erneut Spielleiterin Delta. Neu ist zudem der Sendeplatz: Mit den beiden wöchentlichen Terminen läuft die Fortsetzung künftig an zwei Abenden pro Woche auf ProSieben.

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Joyn Cover der Show "The Power"

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Cast der zweiten Staffel von "The Power"

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Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Lorik Bunjaku