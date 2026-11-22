Narumol David (61) räumt mit den Spekulationen um ihre Ehe auf. Anfang 2026 war der Realitystar ungewöhnlich lange in Thailand unterwegs. Prompt kamen Gerüchte auf, es könnte zwischen ihr und ihrem Ehemann Josef (64) kriseln. Im Interview mit t-online stellt Narumol nun klar, dass an diesen Schlagzeilen nichts dran ist. Während sie in ihrer Heimat unter anderem für die ZDF-Reihe Das Traumschiff vor der Kamera stand, kümmerte sich der Landwirt um den gemeinsamen Hof in Bayern. Die beiden waren also lediglich räumlich voneinander getrennt. Von einer Ehekrise könne keine Rede sein. Stattdessen hätten sie einander während der längeren Abwesenheit sehr vermisst. Die Spekulationen um ihre Beziehung nimmt die TV-Bekanntheit mit Humor. "Es hat mich amüsiert", verrät Narumol dem Portal.

Ganz unverständlich findet Narumol die Verwunderung über ihren langen Trip allerdings nicht. "Das war das erste Mal, dass ich in 17 Jahren so lange von zu Hause weg war", erklärt sie gegenüber t-online. Neben der "Traumschiff"-Produktion standen noch weitere Dreharbeiten an, außerdem nutzte Narumol die Gelegenheit, ihre Familie in der Heimat zu besuchen. Leicht fiel ihr die Distanz trotzdem nicht. "Ich habe ihn, die Kinder und den Hof natürlich auch unfassbar vermisst und habe ständig an sie alle gedacht", betont sie. Das Ergebnis der Dreharbeiten können Zuschauer schon heute Abend sehen: Um 20:15 Uhr zeigt das ZDF die Folge "Bangkok". Darin schlüpft Narumol in die Rolle einer Streetfoodköchin. Vor der Kamera steht sie dabei an der Seite von Florian Silbereisen (45) und Barbara Wussow (65).

Kennengelernt haben sich Narumol und Josef 2009 durch die Kuppelshow Bauer sucht Frau. Seitdem meistern die beiden ihr Leben gemeinsam. Wie t-online berichtet, sind sie mittlerweile seit 17 Jahren ein Paar. 2025 gaben sie sich sogar ein zweites Mal das Jawort und erneuerten ihr Eheversprechen. Die Wochen, die sie ohne einander verbringen mussten, wirkten sich laut Narumol sogar auf ihren gemeinsamen Alltag aus. "Ich glaube, dass er mich nun noch mehr zu schätzen weiß", erzählt sie. Und noch etwas habe sich durch ihre lange Reise verändert. Josef sei während ihrer Abwesenheit nämlich "viel selbstständiger im Haushalt geworden", berichtet die Ehefrau des Landwirts.

Anzeige Anzeige

Imago Narumol und Bauer Josef, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / narumoldavid Bauer Josef und Narumol (R.) mit ihren Töchtern Jorafina und Jenny, Juli 2025

Anzeige Anzeige