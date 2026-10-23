Endlich clean: Nura möchte Fans zum Aufhören motivieren

Nach jahrelangem Cannabiskonsum zieht Nura (37) einen Schlussstrich – und macht aus ihrem eigenen Neuanfang direkt eine Mission für ihre Community. Auf TikTok nimmt die Rapperin ihre Fans beim Marihuana-Ausstieg an die Hand und erklärt in einem Video gewohnt ehrlich, warum sie sich in der Pflicht sieht: "Irgendwie ist das ja auch das Mindeste. Wenn sehr, sehr viele Leute wegen mir angefangen haben, sollten auch genauso viele Leute wegen mir aufhören." Und der Funke scheint überzuspringen: In den Kommentaren kündigen etliche Anhänger an, den Joint ab sofort ebenfalls liegenzulassen, während andere, die von Anfang an lieber Abstand zum "Bongzimmer" gehalten hatten, den Mut und den Durchhaltewillen der Musikerin feiern.

Wie tief Nura in der Sucht steckte, zeigt ein Blick auf ihre Vergangenheit. Schon mit 13 oder 14 Jahren konsumierte sie zum ersten Mal THC – am Ende kam sie auf bis zu fünf Gramm täglich, was gravierende Spuren an ihrem Körper hinterließ. Durch den Konsum sei ihr Hungergefühl derart beeinträchtigt gewesen, dass sie zeitweise nur noch 45 Kilogramm wog. Getrieben von einem wichtigen persönlichen Grund, auf den sie nicht weiter eingeht, gelang ihr schließlich der radikale Schnitt von heute auf morgen. Der kalte Entzug verlangte ihr allerdings alles ab: Nura litt in den ersten Wochen unter Schweißausbrüchen, Schlafstörungen und Konzentrationsschwäche. Nach rund vier Wochen habe sich nun allerdings die erhoffte Besserung eingestellt: Die Rapperin hat zu einem gesunden Alltag mit regelmäßigen Mahlzeiten zurückgefunden.

Neben ihrem persönlichen Grund halfen Nura vor allem viel Sport, eine Aufhör-App und der feste Wille, niemanden berauscht im Straßenverkehr gefährden zu wollen. Ihr neues, ablenkungsfreies Leben steht im extremen Kontrast zu früheren Zeiten: Mit ihrer SXTN-Partnerin Juju (33) stürmte sie 2017 noch mit "Bongzimmer" die Charts – einer musikalischen Liebeserklärung an den Cannabiskonsum via Wasserpfeife. Das Duo ist jedoch seit sieben Jahren Geschichte. Erst kürzlich stellte Juju klar, dass das Aus damals von ihr ausging, weil die menschliche Basis fehlte – Funkstille inklusive. Auf menschlicher Ebene habe es zwischen ihnen nicht mehr funktioniert, weshalb es seitdem keinen regelmäßigen Kontakt mehr gebe.

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Instagram / nura Nura, Rapperin

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Imago Juju und Nura von SXTN beim Lollapalooza Festival 2018 am Olympiastadion in Berlin

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Imago SXTN mit Juju Judith Wessendorf und Nura Habib Omer live beim Sputnik SpringBreak Festival 2018 auf der Halbinsel Pouch