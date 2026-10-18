SXTN-Trennung: Juju packt über Kontaktabbruch mit Nura aus

Sieben Jahre nach dem Aus von SXTN spricht Juju (33) offen über das Verhältnis zu ihrer früheren Duopartnerin Nura (37) – und macht deutlich, dass sie keinen Kontakt mehr möchte. In der aktuellen Folge des SWMR-Podcasts äußert sich die Rapperin zur Trennung und stellt klar, dass sowohl das private als auch das musikalische Ende von ihr ausgegangen sei. Auf menschlicher Ebene habe es zwischen den beiden einfach nicht mehr funktioniert. Seitdem sei es lediglich zu zwei oder drei zufälligen Begegnungen gekommen, ansonsten hätten sie keinen Kontakt. Daran soll sich auch künftig nichts ändern. "Ich will auch selber klarstellen, dass ich mich getrennt habe und dass ich auch keinen Kontakt mehr mit ihr haben will und auch gute Gründe dafür habe", betont Juju im Podcast unmissverständlich.

Nach den Gründen für die Trennung habe Nura sie nie konkret gefragt. Juju geht allerdings davon aus, dass ihre ehemalige Duopartnerin die Hintergründe ohnehin kennt. Gleichzeitig betont die Rapperin, dass sie Nura nichts Schlechtes wünsche: "Ich wünsche ihr aber alles Gute und ich habe kein böses Blut. Also wirklich gar nicht, die ganze Zeit nicht", erklärt sie im SWMR-Podcast. Auch die gemeinsame Vergangenheit möchte Juju trotz des Kontaktabbruchs nicht schlechtreden. Die Songs von SXTN, die gemeinsamen Erlebnisse und diese prägende Zeit ihres Lebens sollen dadurch nicht an Bedeutung verlieren. Für die Zukunft wünscht sie sich deshalb ein respektvolles Miteinander auf Distanz: "Und ich will einfach nur, dass wir uns respektieren, auch wenn wir keinen Kontakt haben. Und ich will auch gar nicht, dass diese Zeit so kaputt gemacht wird."

Ein Comeback von SXTN hatten beide Rapperinnen bereits in der Vergangenheit ausgeschlossen. Trotzdem beschäftigen das Ende des Duos und die Hintergründe die Fans bis heute. Schon vor rund einem halben Jahr hatte Juju öffentlich erklärt, dass ihre Freundschaft mit Nura vor sieben Jahren zerbrochen sei. "Seit ich mich vor sieben Jahren von Nura als guter Freundin und somit automatisch auch von SXTN getrennt habe, gibt es keinen persönlichen Kontakt mehr von meiner Seite und den möchte ich auch in Zukunft nicht", erklärte sie auf Instagram. Trotz der endgültigen Distanz blickt sie nach eigenen Worten jedoch ohne Groll auf die gemeinsame Zeit zurück.

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Imago Juju und Nura von SXTN beim Lollapalooza Festival 2018 am Olympiastadion in Berlin

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Imago Judith Wessendorf aka Juju bei der 1 Live Krone 2019 in der Jahrhunderthalle Bochum

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Imago SXTN mit Juju Judith Wessendorf und Nura Habib Omer live beim Sputnik SpringBreak Festival 2018 auf der Halbinsel Pouch

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