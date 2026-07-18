Nach 30 Jahren ist Schluss: Highfield-Aus trifft die Stars

Nach rund 30 Jahren Festivalgeschichte hat das beliebte Highfield-Festival sein Aus verkündet. Wie die Veranstalter des traditionsreichen Festivals bekannt gaben, wird die Ausgabe 2026 die letzte sein. Zu den Acts, die beim finalen Jahrgang auf der Bühne stehen werden, gehören unter anderem Kraftklub, Beatsteaks und Sänger Zartmann. Die Nachricht hat in der Musikwelt tiefe Betroffenheit ausgelöst – zahlreiche Künstler reagierten emotional auf das Aus des beliebten Festivals.

Die Donots schrieben auf Instagram: "Nooooooooooooooooo! Unser Leipziger Wohnzimmer!!! Wo sollen wir denn jetzt unsere dreckigen Füße auf den Fliesentisch der Herzen legen?!?! Du wirst uns sehr sehr fehlen, Highfield! Danke für einige der besten Live Momente EVER!!!" Auch die Band Sondaschule meldete sich mit emotionalen Worten zu Wort: "Oh Shit danke liebe Highfield-Family, dass wir eure Geschichte ein kleines bisschen mitschreiben durften! Zum Abschied pflügen wir den Acker dieses Jahr nochmal kräftig mit euch um, auf dass das Highfield für immer unvergessen bleibt." Viele weitere Künstler kommentierten die Neuigkeit mit gebrochenen Herzen und weinenden Emojis.

Das Highfield zählt zu den bekanntesten deutschen Musikfestivals und findet traditionell am Störmthaler See in der Nähe von Leipzig statt. Im Laufe seiner rund drei Jahrzehnte langen Geschichte hat es sich als feste Größe in der deutschen Festivallandschaft etabliert und unzählige nationale wie internationale Acts auf seine Bühnen geholt. Über die Jahre standen dort vor allem viele Vertreter aus dem Rock- und Punkbereich auf der Bühne.

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ActionPress / Rainer Keuenhof Kraftklub beim Lollapalooza Festival in Berlin, 2022

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Getty Images Die Donots

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IMAGO / Future Image / B. Insinger Zartmann bei der Bambi-Verleihung, München 2025

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