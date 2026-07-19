Rapperin Juju enthüllt die wahren Gründe für SXTN-Trennung

Das plötzliche Ende von SXTN im Jahr 2018 traf die deutsche Rap-Szene schwer, doch hinter den Kulissen brannte die Hütte zu diesem Zeitpunkt schon lichterloh. Im Interview mit Spiegel packt Rapperin Juju (33) nun erstmals ungeschminkt über das bittere Finale des bis dahin wohl prägendsten weiblichen Deutschrap-Duos aus – und spart dabei nicht an drastischen Worten. Gegen Ende der gemeinsamen Ära mit Partnerin Nura (37) habe sie sich aus vielen verschiedenen Gründen extrem schlecht gefühlt, berichtet sie. Die toxische Dynamik habe sich derart tief in ihren Alltag gegraben, bis Juju körperlich und psychisch schlichtweg "am Ende" war.

Der finale Cut war dann aber alles andere als ein diplomatisches Meisterwerk – es war ein eiskalter, einsamer Entschluss, der unmittelbar im Netz landete. Juju habe weder das Management noch Kollegin Nura im Vorfeld eingeweiht, sondern das Statement zur SXTN-Trennung "einfach eines Tages gepostet". Damit überging Juju jede Absprache und zerstörte die Reste von ohnehin brüchiger Loyalität und Vertrauen mit einem einzigen Klick. Jedoch aus gutem Grund, wie sie heute betont: Sie habe schlicht realisiert, dass man Menschen, die einem nicht guttun, konsequent aus dem Leben streichen muss, um sich selbst zu retten.

Obwohl der endgültige Bruch mittlerweile fast acht Jahre zurückliegt, klammert sich die treue Fangemeinde bis heute an die romantische Vorstellung einer großen Reunion. Juju erteilt diesen Träumen jedoch eine unmissverständliche Absage: Der Kontakt zu Nura sei mausetot und soll es auch bleiben – selbst wenn ein Hauch von nostalgischer Dankbarkeit mitschwingt. Böses Blut gibt es von ihrer Seite nicht mehr, aber eben auch kein Zurück. Nura hatte die Sache ohnehin schon vor geraumer Zeit auf den Punkt gebracht: Ein Comeback gebe es "nur über ihre Leiche". Juju zieht also weiter ihr Solo-Ding durch, und die Rap-Szene ist um eine Illusion ärmer.

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Getty Images Nura und Juju von SXTN im Dezember 2017

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Instagram / nura Nura, September 2025

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Instagram / DIjE4hPMFre Juju, Rapperin

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