Promo auf ihre Kosten? Nura erhebt Vorwürfe gegen Juju

Zwischen Nura (37) und ihrer früheren Bühnenpartnerin herrscht offenbar mehr als nur dicke Luft: Die Rapperin hat einen Song mit dem vielsagenden Titel "Judith" angekündigt, der sich allem Anschein nach als kompromissloser Frontalangriff gegen ihre einstige SXTN-Kollegin Juju (33) versteht. In ihrer Instagram-Story verriet die Musikerin jetzt, dass der Track auf Platz 18 ihres kommenden Albums zu finden sein wird. Der Grund für die späte musikalische Abrechnung? Nura wirft Juju vor, ihr aktuelles Comeback ausgerechnet mit Aussagen über die damalige Trennung des Duos zu befeuern – und das insbesondere auf Nuras Kosten. Nach jahrelanger Zurückhaltung will Nura nun offenbar endlich ihre eigene, ganz ungeschönte Version des Konflikts öffentlich machen.

Wer auf eine schnelle Aufklärung hofft, wird allerdings enttäuscht. Wie Nura nämlich erklärte, habe sie die Veröffentlichung ihres Albums extra nach hinten verschoben. Der pikante Grund für die Verzögerung: Die knallharten Zeilen des Songs sollten vorab juristisch auf ihre Hieb- und Stichfestigkeit geprüft werden. Ob der Track tatsächlich brisante Enthüllungen enthält oder ob es sich um eine rein symbolische Abrechnung handelt, bleibt vorerst abzuwarten. Neben dem angekündigten Disstrack gab die Rapperin zudem Einblicke in die Tracklist, die insgesamt 21 Titel umfasst, darunter zwei zensierte Nummern und ein ungewöhnlich platziertes Intro an vorletzter Stelle.

Nach der offiziellen Auflösung von SXTN im Jahr 2018 gingen Juju und Nura getrennte Wege und vermieden es über längere Zeit, den Streit in der Öffentlichkeit auszutragen – in den Augen zahlreicher Branchenkenner eine bemerkenswert stilvolle Lösung. Erst kürzlich hatte Juju in einem Podcast dann aber doch Einblicke in das damalige Zerwürfnis gegeben und betont, dass die Trennung damals von ihr ausgegangen sei und kein Kontakt mehr zueinander bestehe. Diese Äußerungen scheinen nun das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. Mit dem angekündigten Track bricht Nura nun offenbar das langjährige Schweigen und legt damit jede verbliebene Brücke zwischen ihr und Juju endgültig in Schutt und Asche.

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Getty Images Nura und Juju als Rap-Duo SXTN, Dezember 2017

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Imago Juju und Nura von SXTN beim Lollapalooza Festival 2018 am Olympiastadion in Berlin

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