Jennifer Hudson kann sich eine Ehe mit Common vorstellen

Jennifer Hudson (45) hat sich überraschend konkret zu einer möglichen Hochzeit mit ihrem Partner Common (54) geäußert. Im Podcast "Baby, This Is Keke Palmer" sprach die Sängerin mit Gastgeberin Keke über das Thema Ehe und machte dabei deutlich, dass sie sich diesen Schritt mit dem Rapper tatsächlich vorstellen kann. Auf Kekes Frage, ob sie denn heiraten wolle, antwortete sie zunächst: "Danke, dass du diese Frage stellst! Ich weiß es zu schätzen, dass du diese Frage stellst, denn die Leute gehen immer automatisch davon aus, dass Frauen einfach heiraten wollen, und das ist nicht immer der Fall." Dann betonte Jennifer, auch sie sei grundsätzlich nie auf eine Ehe aus gewesen. Doch das hat sich nun offenbar geändert. "Das Einzige, was ich dazu sagen werde, ist, dass er die einzige Person ist, bei der ich denke: 'Weißt du was? Tatsächlich würde ich das mit ihm in Betracht ziehen.' Aber war ich jemals der Typ Mensch, der das wollte? Nein", erklärte sie.

Jennifer räumte im Podcast zugleich mit einem weitverbreiteten Irrtum auf. "Ich hasse es, wenn die Leute denken: 'Oh, sie war schon verheiratet.' Ich war noch nie verheiratet. Aber in dieser Beziehung denke ich: 'Weißt du was? Okay'", stellte sie klar. Auch Common hat seine Absichten in verschiedenen Interviews längst offen geäußert. In "The Jennifer Hudson Show" hatte ihn Jennifer selbst auf seine öffentlichen Hochzeitsaussagen angesprochen. Der Musiker berief sich daraufhin auf einen Rat von Jennifers Mutter, wonach ein Mann wisse, was er wolle. "Ich habe meine wahren Gefühle ausgesprochen: Hör zu, Jennifer ist die Richtige. Wenn ich heiraten sollte, dann Jennifer Kate Hudson. Ich war einfach nur ehrlich", sagte er damals.

Jennifer und Common sind bereits seit 2022 ein Paar, hielten ihre Liebe anfangs aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Erst im Januar 2024 bestätigten sie ihre Liebe offiziell. Die Sängerin hatte zuletzt von der harmonischen Partnerschaft geschwärmt. Für sie sei besonders wichtig, dass sie und Common sich auf verschiedenen Ebenen verstehen. Zudem könnten sie einander sowohl im Privatleben als auch bei ihrer Arbeit unterstützen. Auch Common bekräftigte seinen Hochzeitswunsch inzwischen mehrmals. In "The Breakfast Club" erklärte er, Jennifer sei die Frau, die er heiraten würde. In der Sendung "Today" bestätigte der Musiker später, diese Aussage entspreche weiterhin der Wahrheit. Ob und wann die beiden tatsächlich vor den Traualtar treten, ließen sie bislang offen.

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Getty Images Common und Jennifer Hudson im Mai 2024

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Getty Images Jennifer Hudson und Common beim Spiel der New York Knicks und den Golden State Warriors, März 2025

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Getty Images Jennifer Hudson, Schauspielerin