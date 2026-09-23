Jennifer Hudson kehrt mit eigenen Worten zur Musik zurück

Jennifer Hudson schlägt mit 45 Jahren ein neues Kapitel auf – und zwar eines, in dem sie wieder selbst zur Feder greift. Die Sängerin, Schauspielerin und Talkshowmoderatorin möchte künftig eigene Songs schreiben und darin ganz bewusst ihre Gedanken und Gefühle verarbeiten, wie sie nun gegenüber Variety verriet. An den Schreibtisch setzt sich die Musikerin nach eigener Aussage nur dann, wenn sie wirklich etwas mitteilen möchte. Bei ihrer Rückkehr soll deshalb nicht allein ihre Stimme im Mittelpunkt stehen, sondern ausdrücklich auch ihre eigenen Worte. Prägend war für sie dabei der Rat zweier Musikikonen, wie sie Variety weiter erzählte: "Carole King und Aretha Franklin haben mir beide gesagt: 'Nutze deine Stimme.' Das hat mich nie verlassen. Und wenn ich dieses Mal meine Stimme nutze, dann mit meinen Worten."

Angeregt wird der kreative Neustart auch von ihrem Umfeld: Ihr 17-jähriger Sohn David Otunga Jr. (17) will selbst Musiker werden, ihr Partner Common (54) ist Grammy-Preisträger. Weil David inzwischen älter ist und im Alltag schon bald weniger Erziehungsaufgaben auf sie warten, will Jennifer (45) die gewonnene Zeit in sich selbst investieren. "Das ist das Kapitel, in dem ich mich selbst an die erste Stelle setze. Ich habe bald ein leeres Nest und denke mir: 'Wow, ich werde bald viel Zeit zurückbekommen. Was werde ich mit dieser Zeit anfangen? Wie investiert man sie in sich selbst?'", erklärte sie. Für die neue Karrierephase hat sich Jennifer vor allem Authentizität vorgenommen. "Was aus dem Herzen kommt, erreicht das Herz. Was echt ist, findet Anklang", betonte sie im Interview. Ohne echte Bedeutung bleibe am Ende nur Handwerk übrig: "Wenn man keine Bedeutung hineinlegt, dann ist es nur eine Demoaufnahme mit den richtigen Noten."

Doch nicht nur neue Projekte beschäftigen die Künstlerin. Sie setzt sich auch intensiv mit ihrer bisherigen Arbeit auseinander. Beim letzten Stopp ihrer Sommertournee mit Josh Groban (45), die 16 Städte umfasste, sang sie den Song "Invisible" von ihrem selbstbetitelten Debütalbum aus dem Jahr 2008. Der Text thematisiert, das eigene Leben für sich selbst zu führen, nicht länger hintenanzustehen und nicht mehr unsichtbar zu sein. Die Performance des Songs ging der Künstlerin ungewohnt nah, wie sie Variety schilderte: "Ich wurde mittendrin emotional. Der Song ist fast 20 Jahre alt, aber er hat mich diesmal anders berührt [...]." Auf der Bühne möchte sie das Stück so schnell wie möglich wieder anstimmen: "Und ich kann es kaum erwarten, ihn wieder zu singen."

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Getty Images Jennifer Hudson, Schauspielerin

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Getty Images Common und Jennifer Hudson im Mai 2024

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Imago Jennifer Hudson mit ihrem Sohn David Otunga Jr., 2025