Jennifer Hudsons Pixie-Cut hat einen traurigen Hintergrund

Jennifer Hudson (45) hat den persönlichen Hintergrund ihrer Kurzhaarfrisur enthüllt. Ihr Pixie-Cut ist eine Erinnerung an ihre verstorbene Mutter Darnell Donerson, die am Samstag Geburtstag gehabt hätte. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin aktuelle Fotos von sich und stellte ihnen ihr Lieblingsbild ihrer Mutter gegenüber. Dabei fällt die verblüffende Ähnlichkeit sofort auf: Beide tragen einen schwarzen Pixie-Cut mit seitlich gestyltem Pony und sehen auf den Aufnahmen beinahe wie Zwillinge aus. "Das war schon immer mein Lieblingsbild meiner Mutter", schrieb Jennifer zu ihrem Beitrag. Anschließend erklärte sie die besondere Bedeutung ihrer Frisur: "Immer, wenn ich meine Haare kurz trage, ist das meine Hommage an meine Mutter Darnell, alias Doll." Für die Schauspielerin und Sängerin steckt hinter dem Haarschnitt also eine ganz persönliche Erinnerung an ihre Mutter.

Zum Geburtstag ihrer Mutter widmete Jennifer ihr noch weitere persönliche Zeilen. "Heute dreht sich also alles um Doll. Alles Gute zum Geburtstag im Himmel, Mama", schrieb sie auf Instagram. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche emotionale Reaktionen von Fans und Freunden, die sowohl die Ähnlichkeit der beiden als auch Jennifers liebevolle Geste hervorhoben. Auch Tina Knowles (72), die Mutter von Beyoncé (45), kommentierte den Post und bezeichnete Mutter und Tochter als Doppelgängerinnen. "Alles Gute zum Geburtstag im Himmel, Ms. Darnell. Ihr zwei seid definitiv Zwillinge", schrieb sie. Andere Nutzer lobten Darnells Schönheit und beschrieben Jennifers Kurzhaarfrisur als besonders schöne Erinnerung an ihre verstorbene Mutter. Einige Fans gedachten in ihren Kommentaren außerdem Jennifers Bruder Jason, der ebenfalls bereits verstorben ist.

Hinter Jennifers liebevollen Worten verbirgt sich eine tragische Familiengeschichte. Am 24. Oktober 2008 wurden ihre Mutter Darnell und ihr Bruder Jason erschossen im Elternhaus in Chicago aufgefunden. Nur wenige Tage später entdeckten Ermittler auch die Leiche ihres siebenjährigen Neffen Julian King. Vier Jahre nach den Verbrechen wurde William Balfour, der frühere Schwager der Sängerin, wegen der drei Morde verurteilt. Das Gericht verhängte drei aufeinanderfolgende lebenslange Haftstrafen ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung sowie weitere 120 Jahre Gefängnis. Seither erinnert Jennifer regelmäßig öffentlich an ihre Mutter und ihren Bruder. Zu Ehren von Jason besucht sie jedes Jahr rund um seinen Geburtstag das NBA All-Star Game. Bei einer Ausgabe des Basketball-Events stand sie sogar selbst auf der Bühne und war an der Veranstaltung beteiligt.

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Instagram / iamjhud Schauspielerin Jennifer Hudson mit Porträt ihrer Mutter

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Getty Images Jennifer Hudson bei Varietys "Power of Women" 2026 im Beverly Hills Hotel

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