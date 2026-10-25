Jennifer Hudson zeigt seltenes Foto ihrer großen Schwester

Jennifer Hudson (45) hat ihrer großen Schwester Julia Hudson zum Geburtstag eine ganz besondere Überraschung bereitet. Am 23. Oktober wurde Julia 49 Jahre alt – und die Sängerin nahm das zum Anlass, auf Instagram ein seltenes gemeinsames Foto zu veröffentlichen. Darauf posieren die beiden Schwestern Seite an Seite für die Kamera. Zu der Aufnahme wandte sich Jennifer auch direkt an ihre Community: "Team JHud, helft mir, meiner großen Schwester Julia, der ursprünglichen JHUD, alles Gute zum 49. Geburtstag zu wünschen! Ich liebe dich!" Dieser Aufforderung kamen ihre Follower nur allzu gerne nach. Unter dem Geschwisterfoto sammelten sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche herzliche Botschaften für das Geburtstagskind. Viele Fans schlossen sich Jennifers Glückwünschen an und hinterließen liebe Worte, Gratulationen und Geburtstagsgrüße für Julia. Dass die Musikerin ihre Schwester öffentlich zeigt, kommt eher selten vor – umso größer war die Freude bei den Fans über den privaten Einblick in das Familienleben der Hudsons.

Auf der Aufnahme präsentieren sich die beiden Schwestern in völlig unterschiedlichen Looks. Die "Spotlight"-Interpretin zeigt sich darauf in einem auffälligen Spitzenkleid mit Leopardenmuster. Ihre Haare trägt sie zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden. Dazu kombiniert sie Smokey Eyes und auffälligen roten Lippenstift. Julia setzt dagegen auf deutlich mehr Legerität: Sie zeigt sich in einem burgunderroten Oberteil und komplett ungeschminkt. Gemeinsam posieren die Schwestern dicht nebeneinander für die Kamera und gewähren Jennifers Followern damit einen seltenen privaten Einblick. Mit der Bezeichnung "ursprüngliche JHUD" spielte die Grammy-Gewinnerin auf den gemeinsamen Nachnamen der Schwestern an. Der bekannte Spitzname der Musikerin setzt sich aus ihrem Vor- und Nachnamen zusammen. Da Julia die ältere der beiden ist, gebührt ihr nach Jennifers Logik der Titel des Originals.

Die Familienverhältnisse der Sängerin sind dabei alles andere als gewöhnlich: Insgesamt hat Jennifer 26 Geschwister und zählt selbst zu den Jüngsten. Mit ihrer Mutter Darnell Donerson und ihrem Vater Samuel Simpson wuchs sie als eines von drei gemeinsamen Kindern des früheren Paares auf. Zu diesem engen Familienkreis gehörten neben Jennifer und Julia auch ihr Bruder Jason. Im Podcast "Your Mama's Kitchen: Conversations from the Heart of the Home" sprach die Musikerin 2024 offen über ihre große Verwandtschaft. Ihr Vater habe insgesamt 27 Kinder gehabt, von denen sie bis heute nicht alle persönlich kenne. Schon als Teenager habe sie den Wunsch gehabt, ihre Halbgeschwister ausfindig zu machen. Dabei stellte sie sich vor, eines Tages mit allen an einer riesigen Tafel Weihnachten oder Thanksgiving zu feiern. Nach ihren Angaben gelang es der Familie später zumindest, einige von ihnen zu finden.

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Getty Images Jennifer Hudson beim 6. Annual Academy Museum Gala in Los Angeles

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Instagram / iamjhud Jennifer Hudson mit ihrer Schwester

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Getty Images Jennifer Hudson bei Varietys "Power of Women" 2026 im Beverly Hills Hotel