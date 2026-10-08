Jennifer Hudson schwärmt total süß von Partner Common

Jennifer Hudson (45) scheint vor Glück fast zu platzen: Die Sängerin geriet in der US-Morgensendung "Today with Jenna and Sheinelle" regelrecht ins Schwärmen, als sie über ihren Partner Common (54) sprach. Die beiden sind seit 2022 ein Paar – und offenbar könnte es für sie kaum besser laufen. Vor allem schätzt sie, dass sie sich sowohl privat als auch beruflich voll und ganz auf ihn verlassen kann. "Es läuft himmlisch, und zwar in jeder Hinsicht. Jemanden zu haben, mit dem man sich auf so vielen verschiedenen Ebenen identifizieren kann, und dann auch noch Unterstützung zu bekommen", schilderte sie in der Sendung. Eine Heirat steht jedoch für die Künstlerin nicht im Raum, egal, wie harmonisch die Beziehung zwischen beiden läuft. Und zu diesem Thema hat sie auch eine klare Meinung.

"Ich war nie das Mädchen, das dachte: 'Okay, ich muss heiraten'", machte Jennifer im Gespräch deutlich. Den Erwartungsdruck, der in der Gesellschaft auf Frauen laste, sieht sie durchaus kritisch. "Ich denke, das ist ein Stigma, das Frauen auferlegt wird. Automatisch heißt es, wir wollten einfach heiraten. Ich war nie dieses Mädchen. Also nein, ich bin nicht dieses Mädchen", betonte sie. Komplett ausgeschlossen ist eine Hochzeit für sie trotzdem nicht. Sollte sie irgendwann doch vor den Traualtar treten, will sie das ganz entspannt auf sich zukommen lassen: "Wenn es dazu kommt, dann kommt es dazu, wenn man es will oder falls man es will." Dass sie sich ganz ohne Trauschein auf Common stützen kann, zeigt sich auch beruflich: Auf ihre Bitte hin trat er bei ihrem Auftritt im Madison Square Garden mit seinem Song "Glory" auf. Und falls nötig, könnte sie ihn sogar als Moderator ihrer Talkshow einsetzen.

In ihrer Karriere startet für Jennifer derweil ein neues Kapitel. Sie möchte künftig wieder eigene Songs schreiben und darin bewusster ihre persönlichen Gedanken und Gefühle verarbeiten – wobei Common ihr auch hier als musikalischer Wegbegleiter zur Seite stehen kann. Und auch Common scheint aus der Beziehung viel zu schöpfen. Gegenüber People-Magazine fand er fast genauso rührende Worte für seine Lebensgefährtin: "Wenn wir über Seele und Herz sprechen: Sie verkörpert das auf höchstem Niveau." Er betonte, wie viel Jennifer ihre Mitmenschen, ihr Glaube und ihre Familie bedeuten. Trotz schwerer Erlebnisse in ihrem Leben habe sie sich ihr inneres Strahlen bewahrt und bringe nach wie vor Freude in das Leben anderer. Beide bringen zudem Kinder aus früheren Beziehungen mit: Die Musikerin hat mit ihrem einstigen Verlobten David Otunga (46) den 17-jährigen Sohn David, der Rapper ist Vater der 28-jährigen Omoye, die aus seiner Beziehung mit Kim Jones stammt.

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Getty Images Jennifer Hudson im November 2022

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Getty Images Jennifer Hudson und Common beim Spiel der New York Knicks und den Golden State Warriors, März 2025

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Getty Images David Otunga, David Otunga Jr. und Jennifer Hudson im Dezember 2016