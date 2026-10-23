Julian und Marcell vom Sommerhaus-Wiedersehen ausgeladen

Für Julian F. M. Stoeckel (39) und seinen Partner Marcell Damaschke ist das Abenteuer Sommerhaus der Stars offenbar endgültig vorbei. Nachdem das Paar die Realityshow bereits nach zwei Folgen verlassen musste, wird es auch beim großen Wiedersehen fehlen, das am 3. November auf RTL+ zu sehen sein wird. Gegenüber dem Berliner Kurier verriet Julian, dass sich die beiden eigentlich sehr auf das Wiedersehen mit ihren ehemaligen Mitstreitern gefreut hatten. "Wir haben uns natürlich sehr auf die Wiedersehensshow gefreut. Auch, um einige Leute, die wir sehr ins Herz geschlossen haben, wiederzusehen. Doch dann sind wir ausgeladen worden", berichtete er enttäuscht. Besonders überraschend kam für ihn offenbar die Art der Absage: "Die Produktionsfirma hat sich bei meinem Manager gemeldet und gesagt, dass Marcell und ich nicht zum Wiedersehen kommen müssen. Es gab keine richtige Erklärung." Warum das Paar nicht dabei sein soll, blieb damit zunächst unbeantwortet.

Warum er und Marcell nicht eingeladen wurden, kann Julian nur vermuten. Seiner Ansicht nach könnte es daran liegen, dass die beiden beim Wiedersehen möglicherweise für zu wenig Streit gesorgt hätten. Im Interview kritisierte der Designer, dass in solchen Formaten offenbar Konflikte und Beleidigungen mehr zählen würden als Humor, gute Unterhaltung oder tiefgründige Gespräche. Auch sein Partner zeigte sich enttäuscht: "Ich finde es sehr schade. Wenn man aus einer Gruppe ausgeladen wird, ist das immer blöd. Ich finde, das gehört sich nicht", erklärte Marcell. Besonders störe ihn, dass sie trotz ihrer kurzen Teilnahme zur Besetzung gehörten. "Das Publikum wird sich auch fragen, warum wir nicht dabei sind. Auch wenn man vielleicht nur Statist am Rande war, gehört man zum Team dazu. Deswegen finde ich das nicht in Ordnung." Ob tatsächlich fehlendes Konfliktpotenzial hinter der Entscheidung steckt, wissen die beiden nicht.

Julian und Marcell waren ursprünglich als Nachrücker in "Das Sommerhaus der Stars" in Bocholt eingezogen und wollten dort beweisen, dass Reality-TV auch ohne ständigen Streit unterhaltsam sein kann. Doch schon kurz nach seiner Ankunft zeigte sich Julian überrascht davon, wie ernst und verbissen viele der jüngeren Paare den Wettbewerb angingen. Seine bisherigen Vorbehalte gegenüber dem konfliktgeladenen Format sah er dadurch bestätigt. Für Marcell war die Teilnahme nach Couple Challenge erst die zweite Erfahrung im Realityfernsehen, weshalb ihn die Ausladung laut Julian besonders getroffen habe. Der Designer selbst sei mit den Mechanismen der Branche dagegen längst vertraut. Marcell hätte das Wiedersehen zudem gerne genutzt, um zu zeigen, dass eine Beziehung auch ohne gegenseitige Respektlosigkeiten funktionieren kann. Trotz ihrer enttäuschenden Erfahrungen möchten die beiden ihrem eigenen Stil treu bleiben und auch künftig lieber mit Humor und Harmonie als mit lautstarken Auseinandersetzungen unterhalten.

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Imago Julian F. M. Stöckel und Marcell Damaschke, Juli 2026

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RTL / Lena-Luise Grellert / KI Marcell Damaschke und Julian F. M. Stoeckel, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2026

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ActionPress/AEDT Julian Steockel und Marcell Damaschke, Januar 2025