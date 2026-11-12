Ginger behält Sommerhaus-Gewinn: Lukas meldet sich zu Wort

Nach ihrem Triumph in der elften Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" landet das komplette Preisgeld von 50.000 Euro bei Ginger Costello (40) – ihr Partner Lukas Reiter bekommt keinen eigenen Anteil. Nachdem diese Nachricht für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hatte, meldet sich Lukas nun auf Instagram zu Wort und stellt klar, dass es deswegen keinerlei Zoff gibt. "Ja, es stimmt: Ginger bekommt die gesamte Gewinnsumme von 50.000 € aus dem Sommerhaus der Stars! Aber was viele offenbar überlesen: Das haben wir BEIDE bereits vor der Show gemeinsam besprochen und entschieden! Ganz ohne Streit, ganz ohne Diskussion", schreibt er. Von Neid oder dem Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, fehlt bei ihm jede Spur – im Gegenteil, er gönnt seiner Partnerin den Erfolg von Herzen. Die Realitydarstellerin plant, das Geld in den Ausbau ihrer eigenen Marke Chillou Dogs zu investieren, um sich damit einen lang gehegten Traum zu verwirklichen.

Zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung ließ sich allerdings noch überhaupt nicht absehen, dass das Paar die Staffel am Ende tatsächlich gewinnen würde. Umso größer sei nun die Freude über den Triumph in der Show, wie Lukas betont. Gingers geschäftliche Pläne unterstützt er voll und ganz: "Und mal ganz ehrlich: Wenn meine Partnerin erfolgreich ist, freue ich mich genauso darüber! Natürlich profitiere ich indirekt auch davon, wenn ihre Firma wächst und erfolgreich wird. Wir sind schließlich ein TEAM!" Mit seinem Beitrag tritt er außerdem der Annahme entgegen, hinter der Entscheidung könnte ein Beziehungsdrama stecken. "Nicht jede Schlagzeile bedeutet gleich Drama. Manchmal steckt dahinter einfach eine gemeinsame Entscheidung, gegenseitige Unterstützung und Liebe!", betont er. Auch wenn das Preisgeld allein an Ginger ausgezahlt wird, sieht er den Sieg als gemeinsame Leistung: "Wir haben ZUSAMMEN gewonnen und freuen uns auch ZUSAMMEN über den Erfolg!"

Dass Ginger die Siegprämie nicht mit ihrem Partner teilt, hatte sie zuvor bereits selbst verraten. Gegenüber der deutschen Creator-Plattform BestFans erklärte die TV-Bekanntheit, dass sie die gesamte Gewinnsumme für sich behält. Ihre Pläne für das Geld stehen dabei schon fest: Die vollen 50.000 Euro sollen in ihre Hundemarke Chillou Dogs fließen. In seinem Instagram-Statement beleuchtet Lukas die bereits bekannte Aufteilung des Preisgeldes nun aus seiner persönlichen Perspektive. Für ihn ist Gingers beruflicher Aufstieg gleichzeitig eine Bereicherung für ihre Partnerschaft – in seinem Post betont er mehrfach den gemeinsamen Teamgeist.

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RTL Lukas Reiter und Ginger Costello im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Lukas Reiter und Ginger Costello-Wollersheim im "Sommerhaus der Stars"

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