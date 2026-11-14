Rausgeschnitten: Julian Stoeckel erhebt Vorwürfe gegen RTL

Julian Stoeckel (39) ist von seinem Auftritt in der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars ziemlich enttäuscht. Gemeinsam mit seinem Partner Marcell Damaschke zog der Realitystar als Nachrücker in die RTL-Show ein, doch im Fernsehen bekamen die Zuschauer das Paar lediglich in zwei Folgen zu sehen. Dass offenbar zahlreiche Szenen dem Schnitt zum Opfer fielen, sorgt bei dem Designer nun für Unmut. Am Rande seiner Lagerbox-Fashion-Show in Berlin machte er gegenüber der Abendzeitung deutlich, wie überrascht er von der Ausstrahlung war: "Als es gesendet wurde, habe ich mich ehrlich gesagt erschrocken, wie viel eigentlich weggeschnitten worden ist. Ich würde sagen, in meinem Gefühl fehlen mindestens zweieinhalb Tage." Nur um mehr Aufmerksamkeit und Sendezeit zu bekommen, würde Julian allerdings keinen künstlichen Streit provozieren. Stattdessen wolle er auch in einem konfliktgeladenen Realityformat seiner eigenen Art der Unterhaltung treu bleiben und sich nicht für die Kameras verbiegen.

Dabei hätte es laut Julian durchaus einige Szenen gegeben, die den Zuschauern eine andere Seite des Zusammenlebens im "Sommerhaus der Stars" gezeigt hätten. So hätten die Kandidaten gemeinsam gekocht, aufgeräumt und auch abseits der Konflikte viel miteinander gelacht. Sogar ein von ihm moderiertes Spiel sei vollständig aus der Ausstrahlung gestrichen worden. Dass solche Momente offenbar kaum noch Platz im Reality-TV finden, bedauert der Entertainer. "Schade eigentlich, dass diese Produktion 'Sommerhaus der Stars', die ja eigentlich auch immer Kult war, so ein bisschen wie das Dschungelcamp geworden ist. Man hat das Gefühl, es geht nur noch um Krawall", kritisierte er. Sich deshalb selbst stärker auf Auseinandersetzungen einzulassen, kommt für Julian jedoch nicht infrage. "Ich stehe halt für eine andere Art von Unterhaltung. Ich will unterhalten, der Unterhaltung wegen. Und in dem Wort Unterhaltung steckt das Wort Haltung. Ich muss auch ein bisschen Haltung bewahren, und das nicht nur gegenüber meinem Partner, sondern auch gegenüber allen, die da so mitspielen", stellte er klar.

Dabei hatten Julian und Marcell lange gezögert, bevor sie 2026 schließlich ins "Sommerhaus der Stars" einzogen. In den vergangenen Jahren war das Paar bereits mehrfach für die Realityshow angefragt worden, doch erst diesmal wagten die beiden den Schritt nach Bocholt. Bereut hat Julian seine Teilnahme nach eigener Aussage nicht. Für Unmut sorgte zuletzt allerdings, dass er und sein Partner nicht zum großen Wiedersehen der Staffel eingeladen wurden. RTL erklärte daraufhin lediglich, dass nicht alle Paare dabei seien und die Auswahl nach redaktionellen Gesichtspunkten erfolge. Konkrete Gründe nannte der Sender nicht. Dennoch blickt Julian mit Humor auf seine Zeit im Haus zurück. Besonders amüsant fand er offenbar, dass sich die jüngeren Kandidaten in seiner Gegenwart eher zurückhielten. Laut seiner Wahrnehmung wurde vor allem dann gestritten, wenn er gerade für ein Interview nicht im Haus war.

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Imago Julian Stoeckel beim BILD-Renntag, Mai 2026

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Imago Julian F. M. Stöckel und Marcell Damaschke, Juli 2026

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