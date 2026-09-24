Julian F. M. Stoeckel rechnet mit Sommerhaus-Mitstreitern ab

Endlich mischt Julian F. M. Stoeckel (39) das Sommerhaus der Stars auf: In der neuen Folge zieht er gemeinsam mit seinem Partner Marcell Damaschke als Nachrücker in das Feriendomizil in Bocholt ein. Im Interview mit OK verrät Julian jetzt, was er von seinen Mitstreitern hält. Im Trailer zur Staffel hatte der Realitystar noch gefragt: "Warum haben wir das eigentlich irgendwann zugelassen, dass wir so viele Doofe berühmt gemacht haben?" Heute sieht er die Sache allerdings etwas anders: "Im Nachhinein würde ich sagen, dass Dummheit gar kein so großes Thema war." Vielmehr habe ihn die ernste, engstirnige und verbissene Art vieler jüngerer Paare überrascht.

Dabei erinnert sich Julian an seine eigene Vergangenheit: "In deren Alter hatte ich nur Spaß – von morgens bis abends. Ich fand alles lustig und hatte immer Spaß." Besonders eine Person sei ihm aufgefallen: "Ich habe Anna zum Beispiel fast nie lachen sehen. Schrecklich eigentlich." Seinen Einzug ins "Sommerhaus" bereut Julian trotz der angespannten Stimmung unter den Mitbewohnern nicht. "Ich hatte es mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Am Ende des Tages wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht", resümiert er gegenüber OK. Die gemeinsame Zeit bei #CoupleChallenge habe er sogar als deutlich schlimmer und nervlich belastender empfunden. Im "Sommerhaus" setzte ihm lediglich die Toilettensituation zu: "Es ist sooo furchtbar, wenn man nie mal 5 Minuten seine Ruhe hat."

Julian und Marcell sind seit rund neun Jahren ein Paar und ziehen damit als eingespieltes Team in das berüchtigte Feriendomizil in Bocholt. Ganz selbstverständlich war dieser Einzug allerdings nicht. Eine Teilnahme an dem Kultformat hatte Julian zuvor mehrfach abgelehnt. Erst ein Angebot des Senders, das offenbar genau seinen Vorstellungen entsprach, konnte ihn schließlich umstimmen. Gemeinsam mit Marcell packte er also doch die Koffer und wagte den Einzug. Gegenüber OK erklärt er jetzt: "Ich hoffe, dass wir das Publikum gut unterhalten können!" Wie sich das Paar im "Sommerhaus" schlägt, können Fans immer dienstags bei RTL+ und RTL verfolgen.

Anzeige Anzeige

Imago Julian Stoeckel beim BILD-Renntag, Mai 2026

Anzeige Anzeige

RTL Die "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Lena-Luise Grellert / KI Marcell Damaschke und Julian F. M. Stoeckel, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2026