Sechs Jahre als Single: Andreas Gabalier ist wieder verliebt

Andreas Gabalier (40) sorgt nicht nur auf der Bühne für Schlagzeilen, sondern auch in seinem Privatleben. Beim Auftakt seiner Hallen-Tournee in Hamburg vor 8.500 begeisterten Fans machte der Volks-Rock'n'Roller eine unerwartete Ankündigung. "Ja, es gibt da jemanden", erklärte der Sänger, ohne ins Detail zu gehen. Nach sechs Jahren als offiziell bekannter Single scheint Andreas sein Herz wieder verschenkt zu haben. Wer die glückliche Frau ist, möchte er jedoch vorerst für sich behalten.

Im Gespräch mit der Bild betonte Andreas, dass es sich um etwas ganz Neues handelt, das er abseits der Öffentlichkeit schützen möchte. "Ich pflege derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs", verriet er. Der Musiker möchte die neue Beziehung offensichtlich anders angehen als frühere. Vor sechs Jahren hatte sich Andreas von der ORF-Moderatorin Silvia Schneider (43) getrennt. Seither gab es immer wieder Gerüchte um mögliche neue Liebschaften, die er jedoch nie bestätigte.

Zuletzt hatte der Künstler in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt, als er in einer Instagram-Story begeistert von Pamela Reif (29) schwärmte. "Ich glaub, ich spinn! Die Pamela Reif hat mir ein Busserl geschickt!", schwärmte Andreas damals und zeigte sich ganz als Fan der Fitness-Queen. Wie er selbst auflöste, handelte es sich dabei allerdings nur um einen virtuellen Kuss. Die Sport-Influencerin verabschiedet sich in ihren YouTube-Videos nämlich oft mit einem Küsschen, das Andreas offenbar auf seine ganz eigene Art interpretiert hat. Ob mehr dahintersteckt, ließ der Musiker damals offen.

Getty Images Andreas Gabalier im Oktober 2022

Stephan Schraps / Future Image / ActionPress Silvia Schneider und Andras Gabalier bei der Romy Gala 2017

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Juni 2025